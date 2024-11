Othar, «no arranca»

«Es una gestión que no arranca», sentenció la diputada nacional por Chubut, Ana Clara Romero, sobre los 10 meses de Othar Macharashvili, al frente del municipio de Comodoro Rivadavia.

En diálogo con Clave Política que se emite por AzMTV Canal 9, la legisladora nacional no dudó en cargar contra el intendente al afirmar que en la ciudad, «no hay un orden territorial, no hay una planificación, no hay alternativa de producción», dijo y cuestionó la administración municipal.

«Están quedando al descubierto situaciones irregulares», expresó Romero, al advertir que en la actualidad, «hay empleados y funcionarios municipales condenados», por la Justicia.

La diputada nacional no dudó en mencionar en ese sentido, la grave denuncia que fue expuesta precisamente a través de Clave Política, que pone en tela de juicio la transparencia en el otorgamiento de tierras por parte del Estado municipal.