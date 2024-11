INTERMARES se desmarcó de las declaraciones de CIMA y aboga por la unidad en la industria

La empresa INTERMARES, integrante de la Cámara Industrial de Puerto Madryn (CIMA), emitió un comunicado en el que expresó su disconformidad con las recientes declaraciones de esta entidad, realizadas tras un mensaje público de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD). Este último, días atrás, había criticado la gestión de la ministra de Producción de Chubut, desatando una serie de repercusiones en la comunidad empresarial local.

INTERMARES aclaró que no fue consultada sobre las declaraciones de CIMA y que estas no reflejan la postura de todos sus integrantes. Según la empresa, el comunicado original de CAMAD buscaba señalar problemáticas en la gestión pública, con un objetivo constructivo. Sin embargo, la reacción de algunos sectores de CIMA fue considerada por INTERMARES como desatinada, enfatizando que no comparte el enfoque ni las posibles consecuencias que estas posiciones puedan generar en la reputación de las instituciones locales.

En paralelo, esta situación derivó en la renuncia del presidente de la CAMAD, Pablo Tedesco, quien dejó su cargo al no obtener el respaldo esperado tras la publicación del comunicado crítico hacia el gobierno provincial.

En su mensaje, INTERMARES reiteró su compromiso con los valores de respeto y diálogo en la industria. Además, instó a las partes involucradas a trabajar en conjunto, priorizando los intereses colectivos de la región por encima de las diferencias personales o políticas.

La controversia refleja la necesidad de fortalecer los canales de comunicación entre las cámaras y sus asociados, evitando conflictos que puedan desviar la atención del desarrollo industrial y económico de Puerto Madryn y Chubut.