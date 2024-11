Gustavo Sastre confirmó que habrá cambios en su gabinete

Este miércoles, a primera hora de la mañana, Ariel Salvador asumirá nuevamente al frente de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Puerto Madryn. Salvador, quien fue precandidato a intendente en las últimas elecciones, regresa a un rol clave en la administración pública local.

En el mismo acto, Andrés Tillería, ex coordinador de Tránsito y Transporte, asumirá como Director del Corralón Municipal, reforzando las filas del gabinete municipal con figuras experimentadas.

El intendente Gustavo Sastre se refirió al retorno de Ariel Salvador, destacando su capacidad y compromiso con la gestión pública. “Salvador es una persona que conoce. Más allá de que en su momento participó de cuestiones electorales por otro espacio político, es una persona que siempre estuvo ligada a la gestión. Más allá de toda cuestión partidaria, priorizo la gente que trabaja y tiene conocimiento”, subrayó Sastre.

Este retorno es visto como un paso hacia la estabilidad y eficiencia en la gestión de los servicios públicos de la ciudad, un área crítica para el bienestar de la comunidad.

Sastre adelantó que estos no serán los únicos cambios en su equipo de trabajo. “La idea es oxigenar el gabinete. Acá nadie que deje de ocupar un cargo no es porque no haya hecho bien las cosas. Son sectores que acumulan mucha carga encima y hace falta oxigenar y poder liberar un poco los distintos sectores de la mejor manera”, explicó.

El intendente reconoció el esfuerzo de los funcionarios que han estado al frente de diversas áreas desde el inicio de su gestión, indicando que algunos de ellos necesitan un respiro después de años de arduo trabajo.

Con esta estrategia de renovación, Sastre busca mantener la eficiencia y frescura en su equipo, asegurando que los servicios municipales continúen mejorando en beneficio de todos los ciudadanos de Puerto Madryn y apuntando a un 2025 que tendrá sus complejidades.