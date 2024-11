Eligen a Trevelin y Gaiman como dos de los pueblos más lindos de todo el mundo

El certamen “Best Tourism Villages” promovido y organizado por el máximo Organismo Mundial de la actividad, ONU Turismo, reconoció este jueves a las localidades chubutenses de Trevelin y de Gaiman como dos de los mejores pueblos turísticos del mundo. Este reconocimiento fue compartido con otras dos localidades argentinas, Caviahue-Copahue de Neuquén y Villa Tulumba de Córdoba.

De la edición 2024 de Best Tourism Villages participaron 260 candidatos de 60 países.

La premiación se realizó en el marco del 122° Sesión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo en Cartagena de Indias, Colombia, siendo el evento más importante del año en materia de formulación y lineamientos de políticas de Turismo a nivel mundial y contó con la presencia de delegaciones de más de 30 países.

Orgullo chubutense

«Las distinciones recibidas por estos pueblos argentinos son resultado de un trabajo integral que venimos haciendo desde la Secretaría junto a las provincias y el sector privado para impulsar la actividad turística en todo el país”, puntualizó el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli. Y añadió: “Es un hecho inédito que, de los ocho candidatos argentinos, cuatro hayan sido seleccionados. Esto representa una ventana más en la plataforma de presentación de nuestro país con sus maravillosos escenarios naturales, sumados a su gastronomía y a la hospitalidad de la gente que habita los pueblos rurales para recibir a turistas de todo el mundo”.

En tanto, la subsecretaria de Turismo de la Nación, Yanina Martínez, subrayó que estas distinciones “reforzarán el aporte del turismo a las comunidades en las que se desarrolla, que incluyen arraigo e impulso a las economías regionales, además de fortalecer la identidad de cada pueblo”.

Objetivos

La iniciativa Best Tourism Villages de ONU Turismo tiene como objetivo distinguir cada año a aquellos “pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos”, destacando su forma de preservar y promover sus valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad en todos sus aspectos: económicos, sociales y ambientales.

En ediciones anteriores de Best Tourism Villages, fueron distinguidos Caspalá (Jujuy) y La Carolina (San Luis), en tanto que Trevelin ya había accedido al programa Upgrade, una posición que facilitó su premiación este año. En esa misma situación se encuentra ahora Campo Ramón de Misiones.

Los premiados

Es de destacar que de los ocho ternados, cuatro eran argentinos, y de esos cuatro, dos de Chubut.

Gaiman, que se encuentra en el valle chubutense, a 36 kilómetros de Rawson, tiene rasgos galeses que predominan en su identidad. Sin embargo, su nombre es tehuelche y significa “piedra de afilar”. Recorrerla hoy es vivir una experiencia entre pasado y presente, una mezcla del paisaje rural con el urbano, resaltando el patrimonio arquitectónico de aquellas construcciones en roca arenisca y ladrillo a la vista que conjugan con el verde de su vegetación y el ocre de las bardas que forman un oasis verde en la estepa patagónica. Sus casas de té mantienen las tradiciones lugareñas.

A su vez, Trevelin, también con una marcada impronta galesa, que le da su nombre “Pueblo del molino”, y una rica herencia cultural mapuche. Se encuentra ubicado en un extenso valle productivo, rodeado de recursos naturales que lo han convertido en uno de los destinos turísticos de la comarca Los Alerces más visitados. El paisaje más colorido de la Patagonia lo aporta esta localidad con su imponente campo de tulipanes. También hay viñas de pinot noir, plantaciones de frutas finas y campos de peonias. Muy cerca se encuentra también el Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Caviahue – Copahue es una aldea de montaña conformada por dos asentamientos poblacionales con una distancia de dieciséis kilómetros entre sí. Están insertos dentro del área natural protegida “Parque Provincial Copahue”, a 370 kilómetros de la capital provincial. En los alrededores, hay pequeños parajes rurales donde habitan comunidades mapuches y criollas, practicantes de la trashumancia.

Y Villa Tulumba es el pueblo más antiguo de Córdoba, a 130 kilómetros al norte de la capital provincial. Data de 1585 y fue elevada a Villa Real en 1803 por Cédula Real de Carlos IV de España. Testimonio viviente de la época colonial, con sus calles empedradas, farolas añejas, antiguas iglesias y casonas de adobe del siglo XVIII y XIX, es considerado actualmente un museo a cielo abierto. Sus pobladores originarios, los sanavirones, dejaron un importante legado cultural a través de más de 35.000 pinturas rupestres de la zona. Formó parte del Camino Real, antigua ruta que recorre lo que fue la principal vía de comunicación entre el Alto del Perú y el Virreinato del Río de la Plata.

Finalmente, Campo Ramón, que recibió la distinción Upgrade, considerado “Primer municipio ecológico” de su departamento, tiene un alto nivel de conservación del entorno. Sus actividades relevantes son producciones agropecuarias de yerba, té, y forestaciones, con emprendimientos productivos que ponen en valor el cultivo de yerba mate, cuya producción es posible conocer mediante visitas guiadas. Presenta una oferta importante de turismo en el espacio rural basado en agrocamping, con visitas a saltos, ríos y arroyos y excursiones en el espacio rural con un alto valor de conservación de flora y fauna.

En primera persona

Tras recibir la distinción, el secretario de Turismo de Trevelin, Juan Manuel Peralta puso de relieve el trabajo técnico de la Secretaría a su cargo que hizo posible “postular y poder competir en el concurso Best Tourism Villages 2024”.

“Fue necesario compilar y sistematizar gran cantidad de información, realizar un videos alusivos, elaborar una presentación técnica, entre otros muchos requisitos -explicó el funcionario-. Cada una de las consignas a completar debía fundamentarse con links de noticias de actualidad que demuestren acciones que convaliden la gestión en turismo de Trevelin”, precisó.

También recordó Peralta que “en el año 2022 Trevelin fue distinguida incorporandola al programa upgrade (en Arabia Saudita) y desde alli y a traves de una mentoria al destino se llegó a esta coronación”.

El responsable de la cartera turística municipal de Trevelin, se declaró “muy satisfecho” por la selección y agregó que “Trevelin tiene todo para ser un Best Tourism Villages”.

“Hoy la gestión realizada para poner en valor el desarrollo turístico, es finalmente reconocida a nivel mundial –sostuvo-, trabajamos mucho para que el turismo sea una de las principales actividades económicas de Trevelin y sus Parajes. Nosotros creemos en el turismo como eje de desarrollo, que además nos da la oportunidad de valorizar aspectos culturales, de reconocer el rol de la mujer rural, las costumbres y labores rurales, todo con respeto y cuidado del ambiente que nos rodea”, puntualizó, remarcando las coincidencias que la oferta de Trevelin presenta con los ejes requeridos por el Best Tourism Village.

“Esta es una muy buena noticia para Trevelin y sus Parajes, las comunidades y los prestadores de servicios turísticos que apuestan al turismo como motor de desarrollo de nuestra zona” reconoció Peralta, quien a su vez destacó “la confianza y el acompañamiento del intendente (alcalde) de Trevelin, Héctor Ingram y su equipo de gestión, junto al Concejo Deliberante en su conjunto”.

Finalmente, Peralta señaló que “este es un momento muy emotivo, porque es un hecho histórico para Trevelin, al poner en valor y reconocer el trabajo de tantas personas que durante años apostaron al turismo: funcionarios, dirigentes y prestadores de servicios, todos fueron poniendo su granito de arena para que Trevelin sea hoy un destino turístico por naturaleza. Esto es sin duda una gran motivación para continuar la senda que se inició con el intendente Ingram en el 2019. Todos los indicadores dan muestra del impacto del turismo en los últimos años, ello también se debe a un sector privado comprometido y pujante”, concluyó.