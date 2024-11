Causa Seguros: arranca la ronda de indagatorias de ex funcionarios

La causa que investiga delitos con la contratación de pólizas de seguros para organismos públicos en el gobierno de Alberto Fernández iniciará este viernes la ronda de declaraciones indagatorias de ex funcionarios y será el turno de Alberto Pagliano, ex titular de «Nación Seguros».

El ex funcionario tendrá que presentarse a las 11 ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rivolo, en una jornada donde se programaron otras dos indagatorias, la del ex director de Nación Seguros Gustavo García Argibay y la del ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, Federico D’Angelo Campos.

Pagliano llegó al cargo durante el gobierno de Fernández y en su gestión se firmó el decreto que dispuso que todas las pólizas de seguro estatales debían contratarse con «Nación Seguros» y, en

caso de ser necesario, recurrir a intermediarios como el broker Héctor Martínez Sosa, otro de los acusados.

Este último fue indagado este jueves, se negó a contestar preguntas pero dejó un escrito en el cual se refirió a Pagliano y negó haber ejercido «influencia» alguna sobre el entonces funcionario.

«Si bien no somos amigos, nos conocemos hace muchos años porque ambos tenemos una trayectoria en el mercado asegurador. Pero de ninguna manera ejercí una influencia sobre él mientras cumplía sus funciones», escribió.

A su vez, al ser indagado el miércoles último, el ex presidente Alberto Fernández ratificó que es amigo de Martínez Sosa pero dijo creer que eso «no es delito» y que nunca pidió nada a favor del broker.

