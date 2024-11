Cámaras empresariales cargaron duramente contra el ENUTUR en Ushuaia

Cámaras empresariales de Tierra del Fuego emitieron una solicitada cuestionando duramente la tasa al turista que propone impulsar la Municipalidad, asegurando que “atenta contra el desarrollo económico de Ushuaia”.

“La gestión municipal no sólo presentó un proyecto con formato sorpresivo, inconsulto y entre gallos y medianoche: ahora la decisión es ningunear inclusive a sus propios colegas concejales. Dicen que lo mandaron a comisión por pedido del sector. Mentiras. No tenían los votos, porque el 50% de los concejales analizaron y detectaron la gravedad del proyecto que presentaron. Mienten cuando dicen que están acordando con el sector privado cobrarle una tasa a los argentinos, o no cobrarles”, comienza diciendo la solicitada.

Y agrega: “El sector y la sociedad ya les dijo: No a la tasa. Ningunean, cuando envían notas a los medios sin autor diciendo que ‘el Estado subsidia’ a la Agencia Ushuaia Bureau, cuando este ente mixto se financia con el aporte del sector privado por iniciativa del mismo sector hace 20 años. Y cuando la Secretaría de Turismo durante 10 años se llevó el 80% de ese aporte del privado, y con ese aporte la misma realizó el 100% de sus acciones promocionales, porque la gestión municipal no les asigna recursos. ¿De qué subsidio hablan?”

“Mientras que en varias notas dicen respetar al Bureau y que no se va a tocar, menos mal: presentan un proyecto para desfinanciarlo y ahora le suman que el Estado lo subsidia. Salir con notas diciendo que Ushuaia es cara por culpa del turismo, realmente es no entender nada. ¿la pandemia no les enseñó nada? ¿No vieron el impacto de la falta del turismo, el entorno económico y dependiente y asociado a la actividad (se lo traducimos: el derrame del turismo)”, cuestionó el sector turístico.

La solicitada sostiene que “en nuestra sociedad, de manera directa e indirecta, la importancia de tener una ciudad turística es sentirse orgullosos. Orgullosos de tener la calidad y la cantidad de restaurantes, comercios y diferentes servicios que, gracias al turismo, gozamos los residentes y con precios para residentes”.

“Ahora, si Ushuaia les parece caro porque otros precios fuera de los servicios turísticos son caros, no es culpa del turismo. Subestiman a la gente cuando hablan de esta manera. Nuestros vecinos sienten la importancia del turismo porque viven del mismo, nadie se los tiene que contar. Ver estas expresiones es sentir que estamos retrocediendo 30 años, todo por querer avanzar en un proyecto de manera inconsulta. Y que no es viable: todo es ideológico, sin fundamentos. Menosprecian al que produce, no importa el tamaño que tenga este productor. Teniendo en cuenta que el turismo no solo en nuestra provincia se compone de pequeños y medianos productores y emprendedores, ‘se expresan con rechazo al que produce y genera trabajo’”, cuestionaron.

Asimismo, la solicitada recuerda que “aquellos que trabajamos en la actividad turística, desde hace poco o mucho tiempo, somos los que la luchamos a diario. Somos los que estuvimos y vamos a estar. Somos los que pensamos en el bienestar del turista, que es el que nos visita y nos deja divisas genuinas para darnos y dar trabajo a nuestros vecinos”.

“Ellos están de paso, solo les preocupa qué lugar van a ocupar en las próximas elecciones. Basta de ningunear a sus propios pares que no los votaron. Sí al turismo, si a la continuidad de las instituciones que quieren eliminar. Vamos a seguir cuidando al turista, al potencial que nos quiere visitar y que nos da para vivir”, concluye la solicitada que firman la Asociación Fueguina de Agencias de Viajes y Turismo (AAFUVYT), Cámara Hotelera Gastronómica de Tierra del Fuego, Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia y Asociación Hotelera Argentina (AHT).

Fuente: Crítica Sur.