Tini Stoessel sorprendió en el recital de Emilia en Vélez: el explosivo encuentro que se volvió viral

La Triple T estuvo como invitada en la segunda noche que tuvo la cantante en el estadio de Liniers. Los videos del momento interpretando “La_Original.mp3”Se venía rumoreando pero en la noche del domingo, cercana la medianoche del lunes, se concretó:recibió sobre el escenario de Vélez apor verlas una vez más juntas en acción. Como era de esperarse, los videos y fotos de su encuentro se viralizaron y se convirtieron en tendencia de las redes en pocos minutos.Estoy muy agradecida y la quiero mucho”, dijo la joven oriunda de Nogoyá, en la provincia de Entre Ríos para darle cierre a su show y recibir así a la invitada más especial de la noche.La Triple T llegó al estadio José Amalfitani para interpretar junto a la cantante, en su segunda noche, “La_Original.mp3”, el hit que las unió y que puso a bailar y cantar a todo el público. Para la ocasión, Tini apareció vestida con un top y una pollera amarilla, mientras que la “dueña de casa”, que desplegó varios cambios de look durante su show, se presentó con un equipo blanco brillante cargado de plumas y peluches, que dejaba al descubierto tanto sus piernas como su abdomen.“Te amo”, le dedicó Emilia, abrazándose a su colega tras finalizar su actuación. En ese momento la intérprete de “Miénteme” y “Fresa” le dedico emotivas palabras: “Felicitaciones, amiga, por todo esto. Es increíble.Te lo digo siempre, pero no está de más decirlo acá arriba del escenario y compartir música. Ojalá que no se acabe nunca”.El explosivo dúo fue celebradísimo por sus fans en las redes y sus nombres se volvieron trending topic. “Madres de Argentina, por favor”, “¿Qué? Mamá, te amooo”, “Qué artistas”, “son un orgullo”, “tremendos vocals”, “las amo”, “la interpretación de Tini, chau me desmayo”, fueron algunos de los miles de comentarios en X que les dejaron sus seguidores.

La primera noche del mega show de Emilia Mernes en el Estadio de Vélez

Emilia inauguró su primer concierto con las vibrantes estrofas de “Exclusive”, un tema destacado de su más reciente álbum, arrancando la primera ovación de la noche. Desde lo alto de unas escaleras con diseño que evocaba la forma de un mp3, la cantante brilló tanto por su energía como por su llamativo atuendo: un conjunto fucsia con visera y guantes, todo lleno de brillos. La puesta en escena incluyó pantallas LED que irradiaban colores neón, con corazones, estrellas y otros motivos pixelados, mientras sus bailarines la acompañaban con coreografías sincronizadas.

Fiel a su característico estilo, Emilia deslumbró con múltiples cambios de vestuario. Uno de los más comentados fue un conjunto de tono natural, adornado con transparencias y strass, que capturó todas las miradas mientras sobrevolaba el escenario en su “reproductor de música”. Este look fue el que eligió para recibir a Duki, quien apareció vistiendo una chaqueta denim oversize y pantalones a juego. Frente a frente, la pareja creó un momento romántico al interpretar “Como si no importara”, intercambiando miradas y sonrisas cómplices antes de sellar la escena con un beso que enloqueció a sus seguidores.

El show también marcó la primera interpretación en vivo de “Noviogangsta”, cuyo videoclip se estrenó días antes. Emilia, vestida completamente de negro con destellos brillantes y un top de escote pronunciado, acaparó nuevamente la atención de todos. Este conjunto fue el elegido para cantar junto a varios artistas invitados, incluyendo a Tiago PZK, LIT Killah, FMK, Rusherking y Callejero Fino, quienes recorrieron la pasarela extendida sobre el campo mientras interpretaban “Los del Espacio”.

Como cierre espectacular, Emilia interpretó los éxitos “GTA” y “No se ve”. Bajo una lluvia de confeti de colores y enfundada en un conjunto blanco decorado con plumas, se despidió del público mientras descendía en una plataforma, desapareciendo del escenario. “¡Gracias Vélez!” fueron sus últimas palabras antes de sumergirse bajo el escenario, dejando a su público ansioso por el siguiente show de la noche.