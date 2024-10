Tetaz presentó un proyecto para bajar la alícuota del IVA al 19,5%

El diputado nacional Martín Tetaz (UCR) presentó un proyecto para reducir el alícuota promedio del IVA al 19,5 % y explicó que “se financia con la eliminación de todos los beneficios tributarios y las alícuotas diferenciales que tienen algunos productos y regiones del país”.

Según la iniciativa también contempla la devolución del IVA para los hogares de menores ingresos. Además, indica que podrán acceder a la devolución del 50% de la alícuota establecida al realizar pagos a través de medios electrónicos, aquellas personas humanas que perciban jubilaciones y pensiones por fallecimiento, en una suma mensual que no exceda el haber mínimo garantizado; asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; pensiones no contributivas nacionales, en una suma mensual que no exceda el haber mínimo garantizado.

“El Poder Ejecutivo queda facultado a extender la devolución hasta el ciento por ciento (100%). A los fines de la devolución se tendrá en cuenta el ingreso del grupo familiar de las personas beneficiarias y en total concordancia con lo dispuesto por el subsistema de asignaciones familiares”, agrega.

También, propone: “Elimínense todas las alícuotas diferenciales, exenciones, liberaciones, subsidios, así como todo otro beneficio que genere gastos tributarios en lo que respecta al Impuesto al Valor Agregado que se encontraren contenidos en normas impositivas, de regímenes de promoción o de cualquier otra naturaleza. Lo expuesto no incluye la eliminación de las exenciones vigente en materia de exportación e importación de bienes y servicios”.

Fuente: Parlamentario.