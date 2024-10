Sorpresa en Bake Off Famosos con la eliminación de uno de los participantes más queridos: “Me pone muy triste irme”

El reality show de pastelería tuvo la cuarta eliminación, luego de las salidas de Karina Jelinek, Javier Calamaro y Gastón Edul. El momento.Una nueva partida enllenó de emoción las cocinas del reality show de pastelería. Luego de las eliminaciones que tuvieron Karina Jelinek, Javier Calamaro y Gastón Edul, en ese orden, esta vez el jurado puso frente a frente aen la parte más baja de la tabla y al final, quien terminó afuera del programa fue el galardonado exvoleibolista.“Pasó lo que nadie quería o por lo menos yo no quería”, comentó, a cámara mientras mostraban el momento en el que Wanda Nara daba su nombre. “Marcos, me costó un montón decir tu nombre pero sé que sos un hombre que entiende de juego, con muchos valores y que siempre la vida da segundas oportunidades. Estás acá y seguramente nos volvamos a ver”, se lamentó la conductora, mientras abría la puerta para un repechaje.Por su parte, Christophe Krywonis tomó la palabra para despedirlo y expresó lo que no solamente ellos sentían sino el resto de los famosos, asombrados algunos y otros angustiados, entre ellos el cantante de RKT, quien se emocionó por la eliminación del exdeportista. Ese día el desafío había consistido en una prueba técnica de armar un rogel y un desafío creativo de preparar alfajores.“Voy a hablar en nombre de todos. Los que están fuera de cámara, los que están con nosotros, los que están en los vestuarios. Sos un tipazo. Todos te queremos y lograste una amistad y un respeto de parte de todos más allá del resultado de hoy. De parte mía tenés toda mi admiración y espero seguir en contacto con vos porque sos de las personas que da alegría conocer”, expresó el chef.En pocas galas el excapitán de la Selección argentina de voley se había ganado el cariño del resto de los participantes e incluso en la primera gala fue el pastelero estrella. “Me pone muy triste. Me recuerda los otros capítulos, haber compartido un montón de tiempo con los chicos, con la gente de producción y con el jurado. Dejarlos me genera una tristeza enorme”, reconoció.Durante la prueba técnica, Milinkovic presentó un rogel que fue criticado por el jurado debido a su dulce de leche desbordante y un merengue que no cumplía con las expectativas. Según los jueces, el merengue parecía haber sido hecho de manera apresurada. Esta evaluación negativa lo colocó en una posición desfavorable.La prueba creativa le ofreció a Milinkovic una oportunidad para redimirse. Sin embargo, sus alfajores de masa sableé de naranja con relleno de chocolate y mermelada de arándanos, cubiertos con chocolate semiamargo, maní tostado y chocolate blanco, no lograron impresionar al jurado. El principal problema señalado fue la sequedad de las galletas, lo que afectó el sabor tradicional del alfajor.Christophe Krywonis, uno de los jueces, comentó que la galleta estaba seca y que al no humedecerse, no lograba el gusto esperado de un alfajor tradicional. Por su parte, Damián Betular destacó que, aunque la estética de los alfajores era impecable, el resto de los aspectos necesitaban mejoras.La eliminación de Milinkovic marca un giro en la competencia, donde los participantes deben demostrar habilidades técnicas y creativas para avanzar. La presión aumenta a medida que el programa avanza y los desafíos se vuelven más exigentes.