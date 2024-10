Profundo malestar en el barrio Solanas por fiestas clandestinas y en salones de eventos no autorizadas

Sucesivos reclamos buscan canalizarse a través de la Junta Vecinal del barrio Solanas, acerca de la realización de fiestas clandestinas, y el uso irregular de salones de eventos.

Los vecinos, hartos del tumulto, la circulación de automóviles con conductores en evidente estado de ebriedad, e incluso las peleas a las puertas de los lugares donde se realizan los eventos; reclaman que se tomen cartas en el asunto.

Recientemente, autoridades locales y del Policía de Chubut, reconocieron que no es nuevo que se organicen fiestas sin autorización, y si bien afirman que se realizan acciones que buscan prevenir desmanes, en ocasiones resulta complejo atender las demandas de los vecinos, debido a que se trata de eventos en el ámbito privado.

Otro factor que preocupa a la comunidad del barrio Solanas en particular, y toda la ciudad en general, es la presencia de menores de edad en estos eventos.

En el caso de las fiestas en salones autorizados, se ha denunciado que no cumplen con la asignación de policía para garantizar la seguridad, y tal como comentó un vecino en diálogo con El Diario, «sabemos que se vende alcohol dentro de los salones de eventos, y eso no se puede hacer».

Desde la comunidad barrial, advierten que la clandestinidad e incumplimiento de las normas -en el caso de los salones de eventos-, provocan desmanes, hechos violentos e incluso la circulación de personas en estado de ebriedad al volante, lo que preocupa a los vecinos por el alto riesgo que esto conlleva. Además, de las noches interminables sin poder descansar apropiadamente.