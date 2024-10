Qué determinó la autopsia al cuerpo de Liam Payne

El estudio al cadáver del ex One Direction fue realizado hoy por la mañana en la Morgue Judicial de Buenos Aires

La autopsia al cuerpo de Liam Payne, el ex integrante de One Direction fallecido ayer en un hotel del barrio de Palermo, Buenos Aires, Argentina, fue realizada por el Cuerpo Médico Forense en la Morgue Judicial de la calle Viamonte.

Según el reporte de los dos especialistas que realizaron el estudio, Payne falleció a causa de un “politraumatismo” que le causó una “hemorragia interna y externa”.

El resultado preliminar es condicente con la caída de diez metros que sufrió desde el balcón de su habitación, ubicada en el tercer piso del hotel Casa Sur de la calle Costa Rica. Aunque la información a la que accedió este medio no lo indica, un estudio toxicológico y anatomopatológico a la sangre, su orina y sus vísceras para encontrar rastros de drogas, entre otros factores, es esperable y protocolo de rigor en estos casos. También, podría pedirse la historia clínica del músico, para analizar su historial de salud mental.

La principal hipótesis, por lo pronto, es la de un posible suicidio, con un expediente a cargo de la Fiscalía N°16, cuyo titular es Andrés Madrea, con la toma de testimonios a cargo de la prosecretaria María Florencia Lavaggi.

La autopsia se suma a otros trabajos forenses realizados en el caso. Ayer martes por la noche, personal de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires recolectó rastros en la habitación del hotel Casa Sur.

En el lugar, los peritos de la Policía encontraron una botella de whisky, un encendedor y un teléfono que podría ser de Payne, que podrá ser peritado en busca de mensajes. En todos los objetos hallaron huellas dactilares. El desorden en la habitación era evidente, con roturas en un televisor. También, se halló un polvo blanco que deberá ser peritado en un laboratorio químico con un reactivo para determinar si es cocaína. Por otra parte, se hallaron blisters de medicamentos como clonazepam y pastillas energizantes.

Luego, se incautó una notebook y el pasaporte del músico, que fueron entregados a la Fiscalía N°16.

Otros elementos llamaron la atención de los investigadores, como, por ejemplo, las diversas velas derretidas y el papel metálico encontrados en varios lugares de la habitación, como el escritorio y el hidromasaje, así como fragmentos de latas con manchas de quemaduras, posiblemente empleadas para el consumo de estupefacientes, en un intento de fumar la cocaína, según estiman autoridades del caso; en el lugar se encontraron también medicamentos de venta libre. Junto al televisor se halló una copa de champagne a medio beber. Los destrozos en el lugar eran notables: la pantalla del televisor estaba completamente fracturado.

Mientras tanto, los tributos de las seguidoras de Payne continúan en la puerta del hotel, donde se alojaba desde el domingo, sin otros huéspedes en la habitación. Dos semanas antes, había acompañado a Niall Horan, su ex compañero en One Direction, en el show en el Movistar Arena.

La crisis que llevó a la muerte de Payne fue alertada por un empleado del hotel al 911, que envió personal de la Comisaría 14B al lugar, junto con un equipo del Sistema de Atención Médica de Emergencias de la ciudad de Buenos Aires (SAME). Al llegar, el encargado les explicó a los oficiales que habían sentido “un fuerte ruido en el pulmón interno trasero”.

El lugar funciona como la parte exterior de la confitería del hotel. Tiene un toldo rebatible que, en ese momento, estaba abierto y allí hay mesas. Justamente, entre las mesas, los policías que inspeccionaban la zona encontraron el cuerpo del músico.