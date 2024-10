Martín Lousteau ante el veto de Javier Milei: «Vamos a insistir en el Congreso con la ley»

El senador radical y presidente de la UCR calificó de «ridículo» e «hipócrita» al Presidente frente al anunciado veto a la ley de financiamiento universitario.

El senador radical Martín Lousteau anunció que los legisladores de su partido insistirán en el Congreso con la ley de financiamiento universitario. Lo dijo anoche minutos antes que se conociera el veto del presidente Javier Milei a la norma sancionada por el Poder Legislativo y tras la masiva marcha a favor de la educación pública.

«No creo que Milei sea tan necio para vetar. Si llega a vetar, nosotros vamos a insistir en el Congreso con la ley», había dicho el presidente de la UCR, en diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno por C5N.

«Milei es un ridículo y un hipócrita. El Gobierno nunca convocó a un debate sobre la política universitaria. El Presidente desfinancia, asfixia, ataca y desprestigia a las universidades. Cuando el Presidente habla de Educación es para denostarla. El Gobierno no quiere debatir, quiere usar excusas», agregó el referente del radicalismo.

Lousteau participó de la marcha universitaria

El presidente del comité nacional de la UCR participó, donde también se mostró crítico con las políticas que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei. Allí expresó que «para bajarle los impuestos a los más ricos sí hay plata».

Durante la manifestación dialogó con la Agencia Noticias Argentinas, y resaltó la importancia de la educación pública: «en el momento que tenés un grado universitario, cambia para siempre el destino de esa familia, de los hijos, de los nietos”.»La educación universitaria es lo único que da el Estado argentino para pensar que el futuro de una familia puede ser distinto. Eso es lo que está en riesgo, no veo que este Gobierno le de prioridad a la educación a ningún nivel», sentenció.

El Gobierno vetó la ley de Financiamiento Universitario a pesar de la masiva marcha

Después de la masiva marcha federal universitaria, el Gobierno publicó el veto a la ley de Financiamiento Universitario bajo el argumento de querer «dañar al gobierno políticamente» y al equilibrio fiscal, mediante la ampliación de partidas presupuestarias no previstas.

Mediante el decreto 879/2024, el presidente Javier Milei avanzó esta noche con el rechazo a la normativa sancionada por el Congreso, que apuntaba a incrementar el presupuesto del sector universitario y los salarios de los trabajadores docentes y no docentes.

El texto destaca: «el proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente».

Además, afirma que «es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscalde la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento».