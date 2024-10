La Gimnasia Artística del Club Ferro, de gran perfomance en el Torneo Regional en La Pampa

Una delegación de la gimnasia artística del Club Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn, participó durante el pasado fin de semana del Torneo Regional 2024 disputado en Santa Rosa, La Pampa.

La delegación de «la Maquinita», representó a Chubut de gran manera en este certamen.

Exitosa actuación de las madrynenses, que hicieron podio en el Regional

Un grupo de gimnastas del Club Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn, fueron parte durante el último fin de semana, del Torneo Regional La Pampa 2024.

El evento, que reunió a más de 600 participantes de distintas provincias, fue una verdadera fiesta del deporte, y las 14 gimnastas de «la maquinita» demostraron estar a la altura de la competencia.

En un torneo cargado de emociones y desafíos, las gimnastas de Ferro no solo representaron de manera destacada al club y a la provincia, sino que también lograron resultados destacados.

En cuanto a resultados, en el Nivel 1 “A”, Categoría Pre-mini, las chicas del club alcanzaron resultados sobresalientes, subiendo al podio en varias disciplinas como ser lo logrado por Juana Maspoli que obtuvo un 2° puesto en Salto, consolidándose como una de las revelaciones del torneo.

Por su parte, Julia Fernández brilló en suelo, consiguiendo el 3° puesto en esta disciplina. Catalina Antonelli, con una actuación destacada en varias pruebas, se ubicó en el 5° puesto All Around, además de lograr el 2° puesto en Salto y el 2° puesto en Suelo.

Lucía Casas no se quedó atrás, alcanzando el 4° puesto All Around, el 3° puesto en Paralelas, y consiguiendo el 1° puesto en Salto y 1° puesto en Suelo, mostrando un nivel superlativo en ambas especialidades.

A nivel de equipos, las gimnastas del Nivel 1 pre-Mini lograron un espectacular 1° puesto por equipo. No fueron menos las del Nivel 2 Mini, quienes se alzaron con un 4° puesto por equipo, y el Nivel 2 Pre-Infantil, que obtuvo un meritorio 5° puesto por equipo.

Las gimnastas de Ferro que fueron parte del evento, fueron en Nivel 1 “A” Categoría Pre-mini Juana Maspoli, Lucía Casas, Antonia Di Giusto, Catalina Antonelli, Julia Fernández; en Nivel 2 Categoría Pre-mini estuvieron Manuela Giudici, en Nivel 2 Categoría Mini Malena Nicolini, Martina Cuneo, Victoria Coppola; en tanto que Nivel 2 Categoría Pre-Infantil estuvieron Francesca Ercolano, Ana Fernández, Valentina Sayhueque, Emma Lillo y Sofía Cabrera