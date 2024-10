Javier Milei: «No tengo ningún problema en gobernar sin Presupuesto»

El Presidente lo anticipó para el caso de que el proyecto se trabe en el Congreso, ante los cambios que reclama la oposición. Además, aseguró que no analiza tomar deuda.

El presidente Javier Milei aseguró que está dispuesto «a gobernar sin Presupuesto» en caso de que el proyecto se trabe en el Congreso, ante los cambios que reclámala oposición. Además, aseguró que no analiza tomar deuda. Por otro lado, insistió con la necesidad de que las universidades públicas sean auditadas, y garantizó que seguirán siendo «no aranceladas».

El Gobierno envió el proyecto de «ley de leyes» al Congreso, que mantiene un fuerte ajuste del gasto y con la premisa del déficit cero. En minoría, el oficialismo necesita captar votos para aprobar el Presupuesto, para lo cual desde la oposición, especialmente aquellos diputados y senadores que tienen terminal en los gobernadores, reclaman cambios.

El Presidente afirmó que no tendrá «ningún problema» en aumentar una partida puntual, siempre y cuando los recursos provengan de otro destino y no de la emisión monetaria. Caso contrario dijo que está dispuesto «a gobernar sin Presupuesto».

Milei ya atravesó su primer año de mandato sin Presupuesto. Antes de asumir, acordó con el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, la prórroga del Presupuesto 2023. Así, ahora se estaría enfrentando a la posibilidad de encarar un nuevo año sin los lineamientos de gestión avalados por el Congreso. Hay todo un debate sobre la legalidad de este punto.

El proyecto ya está en análisis en el Congreso. En los próximos días comenzarán a desfilar los funcionarios para defenderlo. Aunque curiosamente el que no iría es Luis Caputo. Sería la primera vez en la historia que un ministro de economía no asiste a cumplir se trámite en el Parlamento.

La oposición ya esbozó que pedirá diversos cambios en el Presupuesto. Por caso, diputados nacionales de la UCR, de Encuentro Federal y de la Coalición Cívica buscarán incorporar el frustrado aumento del 8% a jubilados para compensar la inflación de enero.

Por otro lado, el presidente Milei aseguró que Argentina está «saliendo del infierno de una manera exitosa», a la vez que destacó la baja de la inflación y dijo que «hay que comprender es que el populismo no es gratis».

Además, manifestó: «La idea de la libertad va contra los curros de la política. Ando por la calle, ando mucho más que lo que la gente se imagina».

«No está en discusión la Universidad pública, ni está en discusión que sea no arancelada», expresó, mientras que aseveró: «Todos estos que están haciendo las tomas ¿están a favor que se utilicen las universidades políticamente para robar?»

«¿Por qué no quieren ser auditados? No quiere ser auditado el que está sucio», manifestó, tras lo cual además comentó: «Se utilizaban los planes sociales para hacer política».