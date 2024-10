Dos ídolos de Boca criticaron la gestión de Riquelme

Este miércoles, el ahora entrenador de último paso por Independiente se expresó acerca del presente de Boca que se prepara para el debut oficial de Fernando Gago, un ex compañero suyo, como director técnico del ´Xeneize´ el sábado ante Tigre en Victoria.

Luego de expresar que a Boca le hace bien gente del club como Gago y de desearle suerte, Tevez declaró: “Es muy difícil opinar de este lado, más cuando uno no se identifica con los que están a cargo. Yo estuve en Boca cuando esta gestión nos pegaba muy duro por no ganar o quedar eliminas de las copas”.

«Hoy del otro lado, no veo bien al club. Es muy fácil pegarle en este momento. No me gustaría que nadie se sienta ofendido, la verdad no es bueno estar de ese lado» agregó uno de los máximos ídolos de Boca en el siglo XXI.

Quién también salió a cruzar a la dirigencia de Boca fue Rolando Schiavi, ex defensor multicampeón con el ´Xeneize´. El oriundo de Lincoln afirmó: “Espero que lo dejen trabajar tranquilo. Todos sabíamos lo que pasaba con los otros entrenadores (por Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra y Jorge Almirón). Un jugador u otro tenían que jugar. Ojalá le den la posibilidad de que él pueda dirigir a los jugadores, que pueda elegir los refuerzos. Es lo más importante para un técnico. Que un entrenador pueda elegir los refuerzos es fundamental”.