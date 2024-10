Desde Capital Humano destacaron el fin de los “intermediarios” y el “asistencialismo”

Al exponer este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Yanina Nano Lembo, destacó que desde el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello le dijeron “basta al asistencialismo y la intermediación y nos encargamos de poner la plata directamente en el bolsillo de quienes más lo necesitan; ahora sabemos dónde van los fondos, cómo se usan y para qué”.

En su presentación en el contexto del debate del Presupuesto 2025, y ante la ausencia de Pettovello -quien al igual que Luis Caputo, ministro de Economía, se resistió a asistir al Congreso-, la funcionaria resaltó: “Tomamos la firme decisión de eliminar todo tipo de intermediación para que los recursos lleguen a donde más se los necesita y de manera directa a los beneficiarios finales”.

“Hoy estamos en un contexto en donde los índices de pobreza alcanzan cifras dolorosas que no ignoramos. La situación actual de las personas que se encuentran bajo la línea de pobreza es el resultado de décadas de políticas sociales asistencialistas y poco transparentes, que no sólo no mejoraron su calidad de vida, sino que los mantuvieron en una situación de dependencia, sin brindarles herramientas para alcanzar autonomía y libertad”, cuestionó.

Nano Lembo defendió la línea del Gobierno de que “sin una macroeconomía estable, la construcción de un país con oportunidades se complejiza y la pobreza no baja”. “El esfuerzo que estamos haciendo los argentinos impactará positivamente en todos los sectores de la sociedad, y muy especialmente en los sectores más vulnerables”, consideró.

“Decidimos terminar con la intermediación de la política social y lo logramos”, insistió en su exposición y detalló que el presupuesto contemplado para la Secretaría que comanda para el año próximo “asciende a un poco más de 4 billones de pesos”, lo que representa un 43% más que el presupuesto vigente este año.

La encargada del área de niñez y adolescencia dijo que “este incremento refleja la prioridad del Gobierno de impulsar políticas destinadas a acompañar a los sectores más vulnerables”. “Los principales aumentos se encuentran destinados a fortalecer la estrategia de primera infancia y fortalecer la prestación Alimentar”, apuntó.

“Casi el 90% del presupuesto se destinará a transferencia directa a las personas, sin intermediarios”, subrayó y reveló que cuando llegaron a la gestión se encontraron con que anteriormente “se repartían recursos de manera discrecional y siempre priorizando a los intermediarios y las provincias amigas”.

Respecto de la Subsecretaría de Políticas Sociales, ésta tendrá asignados “3,2 billones de pesos, equivalente al 79% total de la secretaría, con un incremento del 57% respecto del vigente”.

Sobre la prestación Alimentar, enfatizó que se aumentó la cantidad de titulares y el monto que reciben. Habló así de un “138% de aumento y junto con la AUH estamos cubriendo casi el 100% de la canasta básica alimentaria de todos los niños y adolescentes alcanzados por estos programas”.

“La prestación Alimentar es una prioridad para el 2025, proyectamos un total de 2,9 billones, lo que representa el total del 72% del presupuesto”, precisó.

A su vez, “estamos acompañando a 4.325 comedores registrados y tenemos la intención de incorporar nuevos, pero lo haremos siempre que podamos ratificar su existencia de manera efectiva”, agregó y destacó también un refuerzo al programa Alimentar Comunidad.

Sobre la Subsecretaría de Políticas Familiares, Nano Lembo sostuvo que buscarán “fomentar el desarrollo temprano, desde la gestión hasta los 3 años” y “devolverle a la familia su lugar como centro de vida”. Este área recibirá 65.800 millones de pesos, lo que significa un incremento del 20% respecto de este año. “En 2025 vamos a avanzar con una estrategia federal de primera infancia”, sumó.

Respecto de la Subsecretaría de Innovación en Economía Solidaria, tendrá un presupuesto de 677.616 millones de pesos; mientras que la Subsecretaría de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano recibirá 28.947 millones de pesos, equivalente al 1% del total del presupuesto.

“Vamos a impulsar los centros de familias, espacios donde vamos a promover la reconstrucción del lazo familiar, trabajando sobre los modos de crianza, la contención, el desarrollo de los niños y adolescentes y el desarrollo socio-económico de los adultos. Estos espacios se van a gestionar de manera local, junto a las provincias y los municipios”, reveló en otro tramo de su exposición.

Hacia el final, resumió: “Nuestra visión es clara. Apostamos por una política social sin intermediarios, un modelo de inversión social directa, que es superador de las políticas asistencialistas de gobiernos anteriores, porque hace un uso racional, transparente y basado en criterios objetivos de fondo, y porque brinda acompañamiento y recursos en el bolsillo de los que más necesitan”.

“Vamos a continuar priorizando las transferencias directas, para que la ayuda llegue sin intermediarios a los bolsillos de cada una de las familias que más lo necesitan. Vamos a trabajar de manera articulada con las provincias, con una mirada federal e integral de desarrollo humano. Y vamos a utilizar indicadores objetivos”, completó.

En la primera tanda de intervención de los legisladores, la diputada Victoria Tolosa Paz (UP) cuestionó: “Están ajustando brutalmente las partidas destinadas a los sectores más vulnerables de la Argentina”.

Aunque destacó la medida del Gobierno de extender el rango etario de los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar -que pasó de los 14 a los 17 años-, la exministra de Desarrollo Social calificó de “falaz” la exposición de Nano Lembo sobre que se cubre la canasta básica por medio de la suma de la AUH y la Tarjeta Alimentar. “Se duplicó la indigencia y creció la pobreza infantil con 7 de cada 10 niños”, enfatizó y observó: “Debemos ser garantes de que el presupuesto no venga con un ajuste”.

Entre las varias consultas que recibió la funcionaria, y muchas de ellas no respondió, el diputado Nicolás del Caño (FIT) preguntó sobre las becas Progresar y el programa Conectar Igualdad, que “directamente no presenta partida presupuestaria”. “Programa Progresar, Conectar Igualdad y ESI corresponden a la Secretaría de Educación”, contestó Nano Lembo.

También, Del Caño expresó: “¿Qué opinan que un hospital pediátrico de excelencia como es el Garrahan esté en una situación de ajuste brutal como el que se está viviendo hoy?”. También en alusión a la Marcha Blanca que realizaron trabajadores de la salud este martes frente al Congreso había hecho referencia del caso Garrahan la diputada Carla Carrizo (UCR). “Sobre el Garrahan vamos a elevar la inquietud al nuevo ministro de Salud”, dijo la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia.

Además de preguntarle por la aplicación de la Ley Lucio, entre otros temas, la diputada Julia Strada (UP) quiso saber la opinión de la funcionaria sobre el artículo del proyecto que propone desindexar las asignaciones. No tuvo respuesta.

Con su estilo enfático, la diputada Florencia Carignano (UP) fue la última en tomar la palabra. “7 de cada 10 chicos son pobres en la presidencia de Javier Milei, chicos, que es diferente a perros”, lanzó y cuestionó que ante eso “la señora secretaria finge demencia”.

“¿Por qué han despedido a cientos de profesionales técnicos y personal especializado de la SENAF?”, preguntó y reiteró varias veces la cifra de niños pobres. “Culpa suya”, cargó la kirchnerista contra Nano Lembo y agregó: “Son una vergüenza ustedes”.

En línea con lo que había dicho en su exposición inicial, la funcionaria de Capital Humano manifestó que las cifras de pobreza son “dolorosas” y “no las podemos ignorar”, pero afirmó que “son producto de décadas de políticas económicas inadecuadas”. “El Gobierno priorizó el acompañamiento a los más vulnerables”, defendió.

Fuente: Parlamentario.