Oliva: “La quita de la tasa es una manera de matar el sistema bomberil”

La Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios declaró el estado de alerta en todas las asociaciones de bomberos de la provincia. La medida responde a la reciente publicación en el Boletín Oficial de la Nación de la Resolución 267/2024, emitida por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Industria y Comercio. Esta resolución establece la eliminación de impuestos y tasas ajenas a la naturaleza del servicio contratado por los consumidores, lo que incluye las tasas municipales que financian a los cuerpos de bomberos voluntarios en Chubut.

El presidente de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, Rubén Oliva, expresó su preocupación ante la situación: “La tasa es realmente lo que permite que el sistema hoy esté funcionando como corresponde”, refiriéndose a la tasa municipal que se incluye en los servicios de cooperativas y que financia a los cuarteles. Gracias a esta tasa, los bomberos han podido mejorar sus infraestructuras y mantener el funcionamiento de sus cuarteles.

Oliva advirtió que, de implementarse la resolución, el impacto sería inmediato: “Este ahogamiento sería de inmediato, en 30 días la resolución daría paso a su implementación”, indicó. Los cuarteles se verían en dificultades para sostener sus operaciones mensuales, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio de bomberos en varias localidades de la provincia.

Desde que se conoció la resolución, la Federación ha estado trabajando contrarreloj junto al subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez, la directora de Bomberos, Silvana Díaz, y la Legislatura provincial para frenar la medida. Oliva destacó la importancia de que la legislatura actúe rápidamente.

Ante la incertidumbre, Oliva no descarta que puedan buscarse alternativas normativas a nivel provincial para proteger el financiamiento de los cuarteles, aunque admite que la situación legal es compleja: “Necesitamos que esa cobertura llegue para que no se implemente esta resolución”, manifestó. De no encontrar una solución, los bomberos voluntarios podrían quedar en una situación crítica, recibiendo subsidios de manera irregular y con su financiación cortada, algo que Oliva comparó con “trabajar sin recibir sueldo durante un tiempo”.

El presidente también indicó que, si la situación no mejora, no se descarta una movilización al Congreso Nacional o en Buenos Aires junto a otras federaciones de bomberos del país. “Estamos en comunicación constante con distintos funcionarios y legisladores para evitar que el sistema colapse”, afirmó.

Oliva subrayó la relevancia del sistema de bomberos voluntarios en Chubut, que es considerado la quinta fuerza a nivel nacional. “El sistema de bomberos en nuestra provincia está funcionando de manera excelente”, aseguró, destacando que las decisiones que se toman en Buenos Aires a veces ignoran las realidades locales.

El sistema de bomberos voluntarios en Chubut es esencial para la seguridad de las comunidades, y cualquier interrupción en su financiamiento podría tener consecuencias graves. Por eso, la Federación continuará trabajando para que la resolución no afecte a los cuarteles y, en última instancia, a los habitantes de la provincia.