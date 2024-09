Jubilados de Chubut defenderán su ley en la Legislatura provincial

El Consejo de Adultos Mayores de Puerto Madryn, liderado por su presidente Oscar Furci, mantiene su expectativa puesta en la mejora de la ley I-193 y corregir la propuesta del Ejecutivo Provincial, y destina sus esfuerzos a generar las condiciones de vida optimas de los adultos mayores en la provincia. Este proyecto, elaborado con el apoyo de la concejala Lucila González y la participación de Mariela Williams, busca abordar temas como la salud y el acceso a la vivienda para la tercera edad.

Según explicó Furci, el proyecto fue discutido en una reunión convocada en Gaiman, donde participaron representantes de distintos Consejos de localidades de Madryn como así también de Trelew, Rawson y Dolavon.

Sin embargo, a pesar de la presencia de distintas direcciones de adultos mayores, el único proyecto presentado fue el del Consejo de Puerto Madryn. “Nos pone contentos que nuestro proyecto haya sido bien recibido”, comentó Furci.

Uno de los puntos más destacados del proyecto es la necesidad de presupuestar adecuadamente las propuestas, evitando que queden en simples “expresiones de deseo”. “Cada uno de los puntos que propusimos en este proyecto resalta la necesidad de que estén presupuestados para que puedan llevarse a cabo”, afirmó el presidente del Consejo.

Salud y vivienda, temas prioritarios

Entre los temas que aborda el proyecto, la salud de los adultos mayores es una preocupación central. Furci destacó la problemática de los costos de medicamentos y tratamientos para quienes no cuentan con cobertura social o cuyos ingresos no les permiten acceder a estos servicios. “Proponemos la creación de un fondo destinado a brindar subsidios a los adultos mayores que no puedan cubrir sus tratamientos”, señaló.

En cuanto al acceso a la vivienda, el proyecto busca que los adultos mayores sean incluidos en los planes de vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). “Hoy en día no hay financiación para que un adulto mayor acceda a una vivienda propia, por eso proponemos que se destine un cupo en los planes provinciales, al igual que se hace con otros grupos vulnerables como madres solteras o personas con discapacidad”, explicó Furci.

Camino hacia la legislatura

El proyecto será debatido en la legislatura provincial el próximo 1 de octubre, en el marco de una jornada en la que se ocuparán 27 bancas para la presentación y defensa de propuestas. Furci, quien también es vicepresidente del Consejo Provincial de Adultos Mayores, manifestó su esperanza de que el proyecto avance. “Estamos convencidos de que nuestro proyecto está bien elaborado y vamos a defenderlo con convicción”, aseguró.

Propuesta de protesta social por la situación del PAMI

En paralelo, Furci mencionó que se está organizando una protesta social a nivel provincial para el próximo 20 de septiembre, coincidiendo con el Día del Jubilado. Esta manifestación busca visibilizar el malestar de los adultos mayores frente a la situación del PAMI y su cobertura. La protesta se realizará de manera coordinada en diferentes localidades de la provincia, con actividades en plazas y frente a hospitales o municipios, según la disponibilidad de sedes del PAMI en cada zona.

“Queremos invitar a las familias a salir a las calles y protestar por los derechos de los jubilados. La idea es visibilizar el malestar y la necesidad de mejoras en la obra social”, concluyó Furci.