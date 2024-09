El intercambio comercial dejó un superávit de US$ 1.963 millones con fuerte reacción exportadora

El intercambio comercial de agosto dejó un superávit de US$ 1.963 millones que revirtió el déficit de US$ 974 millones, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

Este resultado fue producto de una mejora del 15 % en la facturación de las exportaciones, que ascendieron a US$ 6.793 millones, contra importaciones que bajaron casi 30% para quedar en US$ 4.830 millones.

La recuperación de las ventas al exterior se dio más que nada por un aumento del 20% en las cantidades vendidas que compensó la merma del 5% en los precios, sobre todo, en los productos agrícolas.

En el segmento de las importaciones, el retroceso del 30% estuvo impulsado en partes iguales por la menor cantidad de bines adquiridos y la baja de precios.

Durante agosto, el sector de combustibles mostró un saldo positivo de US$ 224 millones, que revirtió el déficit de US$ 26 millones de igual mes del año pasado, debido a la activación de ventas provenientes de Vaca Muerta y la menor demanda interna por la sustitución de exportaciones.

En tanto, los principales productos y subproductos derivados de la soja registraron un superávit de US$ 1.292 millones, US$ 718 millones superior al mismo período del año anterior, afectado por la sequía.

En el sector automotriz, la balanza arrojó un saldo negativo de US$ 239 millones, por debajo de los US$ 409 millones del 2023. Incidió que las compras se redujeron en los últimos 15 días de agosto a la espera de la rebaja del impuesto PAIS que paso del 17,5% al 7,5%.