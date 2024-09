Cristian Castro habló de la tensa relación que tiene con Luis Miguel: “Lo voy a encontrar un día y lo voy a mimar”

El cantante mexicano habló de la génesis del conflicto, el presente entre ambos y la posibilidad de reconciliarse.Mientras permanece en la Argentina y participa en proyectos personales y laborales,proporcionó detalles sobre la relación que mantiene con su colegaen una reciente entrevista concedida al programa de streaming #AngelResponde, conducido porAllí, entre otros temas destacó el distanciamiento que tiene conque ya lleva varios años y siempre tiene un capítulo para contar.De Brito interrogó a Castro sobre la supuesta enemistad entre ambos artistas, ante lo que el mexicano respondió con humor, al indicar que el conflicto podría estar relacionado con un romance que ambos tuvieron en el pasado con la actriz y presentadora televisiva cubana“Él tiene un rollo conmigo, no sé si es por lo de esta chica que salió él y salí yo”, explicó Castro. A pesar de este distanciamiento, confesó que aún tiene gran aprecio por Luis Miguel. “La verdad es que no lo entiendo porque yo lo quiero, pero a morir”, aseguró, además de considerarlo un líder: “Él es nuestro capitán, y al capitán no se lo puede traicionar nunca”.Según explicó Cristian, cuando supo de los sentimientos de su colega hacia Daisy, eligió tomar una posición leal: “Cuando yo me enteré que este chico estaba medio enamorado de ella y le dije ‘¿me estás cargando?Mañana mismo te tomás el avión y te vas con él’”. Castro insistió en que, a pesar del malentendido, él sigue estando del lado de Luis Miguel “100 por ciento, yaunque admitió que, desde ese momento,Durante la entrevista se recordó también un incidente ocurrido en uno de los últimos recitales de Luis Miguel en Buenos Aires, en momentos en que no saludó a Cristian, quien se encontraba en la primera fila:evocó sobre ese instante en que no fue correspondido. Sin embargo, pese a todo, expuso sus esperanzas de reconciliación al añadir que desea poder acercarse a su colega y brindarle “mimos”.dijo el cantante, subrayando su afecto persistente por el intérprete de “La incondicional”.Cristian Castro, que recientemente se reconcilió con su noviay regresó a la Argentina, parece decidido a cerrar viejos capítulos y mirar hacia adelante, tanto en lo personal como en lo profesional. Sobre este nuevo encuentro con la cordobesa, el cantante no dudó en destacar las palabras de su madre, Verónica Castro, al enterarse de esta noticia:Por su parte, sobre este regreso, Mariela explicó:hablamos mucho. Dormimos bien, juntos, pasamos el día, y hacemos hogar, tratamos de no escuchar nada”. En tanto, él destacó que “estamos con firmeza, con el convencimiento de que es la pareja que nos gusta y que queremos meterle muchas ganas y ojalá que ya esté más equilibrado”.Incluso hace solo unos días, durante una entrevista con Ventaneando, Cristian confesó que estaba plenamente enamorado de Mariela y que ambos estaban pensando en comprometerse próximamente. “Claro que nos vamos a comprometer, claro que sí, chicos, vamos a comprometernos muy prontito.contento de compartirles esta exclusiva también decirles que pues ya muy pronto, nos estaremos comprometiendo”, puntualizó.“Estamos todo el día dialogando. Nosotros tenemos mucho diálogo, muchísimo diálogo inclusive cuando pasó todo este tema que fue fuerte, nosotros no tuvimos un desenlace trágico a pesar de todo.cerró.