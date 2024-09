Continúa la prisión preventiva para los acusados del robo en la concesionaria de Puerto Madryn

En la mañana de este lunes, se llevó a cabo una audiencia en la Fiscalía de Puerto Madryn relacionada con el robo ocurrido el pasado 9 de febrero en la concesionaria del Grupo Surisan.

Durante la audiencia de hoy, presidida por la jueza Patricia Asaro, se revisó la situación de prisión preventiva de los tres detenidos. La jueza determinó que deben permanecer en prisión preventiva debido al riesgo de fuga que representan, dado que son extranjeros y cuentan con antecedentes. Dos de los acusados seguirán alojados en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP), mientras que el tercero, por su peligrosidad, será recluido en la Unidad 6 de Rawson.

Al finalizar la audiencia, el jefe de fiscales de Puerto Madryn, Alex Williams, dialogó con la prensa y comentó sobre la resolución adoptada por la jueza Asaro:

“La jueza ha confirmado la prisión preventiva, que era la pretensión que tenía la Fiscalía en esta audiencia, de extenderla hasta que se realice la audiencia preliminar. Entendemos que existe un riesgo de fuga muy marcado por las características de los detenidos, que son extranjeros y tienen antecedentes”, explicó Williams.

El fiscal explicó que la audiencia preliminar, en la que se analizarán las pruebas y se definirán los próximos pasos del proceso judicial, aún no tiene fecha fijada debido a la agenda cargada de la oficina judicial. No obstante, anticipó que el juicio probablemente no se llevará a cabo hasta el próximo año, dado el cúmulo de trabajo existente.

Respecto a los detenidos, Williams detalló que Mafra Silveira, uno de los acusados considerado especialmente peligroso, permanecerá alojado en la Unidad 6 del sistema federal. Sobre la continuidad de la prisión preventiva, Williams indicó que una vez que se llegue a la audiencia preliminar, se solicitará una nueva extensión para asegurar que los acusados permanezcan detenidos hasta el juicio.

Búsqueda de pruebas y conexión local

Además de la prisión preventiva, la investigación continúa enfocándose en posibles cómplices locales que podrían haber facilitado el robo. Williams sostuvo que las circunstancias del delito —como el ingreso por un punto específico del techo sin activar alarmas y el conocimiento del lugar exacto donde se guardaban las llaves— indican que los delincuentes contaban con información interna detallada.

“Tenemos el convencimiento de que hay una pata local en la información que ha servido para que estas personas eligieran a Puerto Madryn y a la concesionaria en particular. Todo eso no surge de manera casual, sino que tenían mucha información”, afirmó Williams.

El fiscal también explicó que, aunque tienen pruebas suficientes para imputar a los tres detenidos por su participación directa en el robo, la investigación sigue abierta para determinar si hubo colaboradores locales que proporcionaron información clave para la ejecución del delito.

Calificación del delito y expectativas de pena

En términos legales, el robo ha sido calificado como triplemente agravado por ser en poblado y en banda, con escalamiento y defracción. Estos agravantes podrían conllevar una pena de hasta 10 años de prisión, con un mínimo de tres años, dependiendo de cómo avance el proceso judicial y de las pruebas adicionales que se presenten.

La investigación sigue en curso, y las autoridades judiciales esperan avanzar en la identificación de posibles cómplices locales mientras mantienen a los detenidos bajo custodia para evitar riesgos de fuga o entorpecimiento del proceso.