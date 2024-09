Atentado en la Sociedad Rural: declaran Nicolás Pino y su secretaria

El presidente de la entidad sufrió un atentado tras la explosión de una bomba en su oficina. Cuatro personas fueron afectadas y trasladadas a un hospital tras el hecho.

El juez Daniel Rafecas citó a declarar al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y a su secretaria después del atentado ocurrido en la sede de la entidad este jueves por la tarde.

El letrado ordenó las declaraciones en el marco de la investigación que busca dilucidar el origen del atentado. En ellas, tanto Pino como su empleada deberán dar mayores precisiones sobre la explosión.

Intento de atentado al presidente de la Sociedad Rural: así quedó la oficina en la que explotó el paquete enviado a Nicolás Pino

Tras lo sucedido, se difundió una foto tomada del lugar luego de la detonación, donde se puede observar el escritorio con varios objetos y materiales quemados, principalmente papeles y el tablero de una computadora.

El SAME intervino de urgencia a la mujer que sufrió heridas en la cara a causa del paquete explosivo, y fue trasladada inmediatamente a un centro de salud. Las autoridades afirmaron que no estaba destinado para «generar daño» ya que el explosivo del primer paquete no tenía metralla.

A consecuencia del incidente, cuatro personas fueron trasladadas al hospital Fernández por haber interaccionado con el paquete, a pesar de encontrarse sin heridas a excepción de la secretaria que presentó un hematoma.

El comunicado de la Sociedad Rural

Minutos después del hecho, la Sociedad Rural Argentina (SRA) difundió un comunicado con detalles del intento de atentado: «Desde la Sociedad Rural Argentina informamos que en el día de hoy en nuestra Sede Social, hemos recibido un paquete que al abrirlo generó humo activando el protocolo de seguridad del edificio».

«Cabe aclarar que nadie resultó lastimado y que las personas que estuvieron en contacto con el humo fueron derivados a un centro asistencial para el debido control. Ante esta situación, dimos alerta a las fuerzas públicas que están realizando el operativo correspondiente en todo el edificio y realizando la investigación pertinente», agregan en el texto.

Sobre el final del comunicado, la entidad manifestó «tranquilidad a las familias de las autoridades y del equipo de trabajo, a los socios y a la ciudadanía de que todos nos encontramos en perfectas condiciones».