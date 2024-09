Ajuste y profunda recesión

Por Karina Cecuk

El desplome de inversión pública que caracteriza al gobierno de Javier Milei, ha impactado en el nivel de actividad del sector privado. Revertir la situación no será sencillo, dado que la recesión de profundiza producto del ajuste.

Esta semana, la industria ha dado señalas claras de la compleja situación que atraviesa. A pesar de las buenas prácticas diplomáticas entre las autoridades de la UIA o la CAME respecto del Gobierno; la realidad golpea fuerte a la economía, y resulta cada vez más difícil ocultar el malestar y la preocupación.

Días pasados, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, señaló que la industria es “un sector que necesita previsibilidad” y en ese contexto sostuvo que necesitan que el Estado “nos saque el pie de encima, no sólo a nivel nacional, sino también en cuanto a las provincias y los municipios, ya que el descalabro tributario hace que no seamos competitivos”.

Sin lugar a dudas las Pymes son las que más empleo generan en el país, y si bien el anuncio del Ejecutivo nacional respecto de una futura baja de impuestos resulta alentador, detrás de cada promesa se oculta el más tirano de los tiranos, el tiempo.

Cuánto tiempo más podrán esperar las Pymes para que los anuncios se hagan realidad, que tanto se alinearan las provincias y los municipios detrás del Gobierno nacional en materia de impuestos, es acaso la carga tributaria el único obstáculo para lograr competitividad.

Ciertamente cuando hablamos de desarrollo en Argentina, abundan las preguntas y escasean las respuestas, pero sin dudas, el primer paso para el éxito es la previsibilidad en todo término.

Si bien se celebran las medidas que se han tomado hasta el momento en beneficio de la industria pyme, desde CAME, solicitan estabilidad fiscal para las pymes con paulatino descenso de la presión fiscal; una alícuota reducida de ganancias para todas las pymes, como existe en muchos países del mundo; y una cuenta única tributaria con aplicación automática de saldos a favor a todos los impuestos.

Otro factor que impacta de lleno en la industria, es el alto costo de la energía. Resulta necesario atenuar los aumentos de tarifas.

También esta semana, se conoció el informe «Actualidad Industrial», del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), que revela una nueva caída interanual en los datos de agosto, y una baja en la comparación mensual, revirtiendo la mejora de julio.

Según los datos difundidos, agosto exhibe una aceleración en la caída interanual de los despachos de cemento, así como también en la industria automotriz y en el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales.

Un dato no menor es el empleo registrado en descenso. Según un relevamiento de la UIA, se pierden 5.000 puestos de trabajo formales por mes, y alrededor de 15.0000 puestos entre registrados y no registrados.

Abordar la crítica situación que está atravesando la industria en Argentina, resulta urgente, y por ello crece la expectativa en torno a una Ley Pyme que disminuya la presión impositiva, y que contenga otras herramientas que pongan en valor el rol protagónico de la industria en general, y las Pymes en particular, en la generación de empleo genuino.

Si la clase política pone primera en favor del desarrollo, quizá para el 2 de septiembre de 2025, en el Día de la Industria habrá más para celebrar.