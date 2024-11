Taboada: «Si no se ponen a laburar, nos vamos a instalar en la Municipalidad»

Jorge Taboada, secretario general del Sindicato de Camioneros del Chubut, volvió a sumar presión al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, para que «se ponga al frente» de la búsqueda de soluciones al preocupante tarifazo que impactó de lleno en los sectores más pobres de la ciudad.

Un día después de la masiva movilización frente a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) y al edificio de la Municipalidad, el sindicalista dijo en AzM Radio que van «a tocar el bombo las 24 horas hasta que se dignen a juntarse para empezar a buscar soluciones».

«Todos sabemos la política que está llevando a cabo el Gobierno de Milei. No vamos a descubrir nada nuevo: que es inhumano, que está castigando a todos de la clase media para abajo. La quita del subsidio a las tarifas fue una medida inhumana para todo el país. Pero la pregunta nuestra es: ¿por qué Comodoro tiene semejantes niveles de tarifas?«, cuestionó.

«¿Por qué se fue una factura de luz de 90 mil pesos a 400, 500, 600 mil pesos? Hay familias que se calefaccionan con electricidad porque Camuzzi no sabe, no contesta, no atiende, y a fin de mes las castigan con facturas de un millón de pesos», insistió Taboada.

El líder camionero apuntó directamente contra Othar Macharashvili: «Esto tiene mucho que ver con la gestión política, para encontrar soluciones. Nosotros queremos comprometer a la política, especialmente al intendente de Comodoro Rivadavia, que se ponga al frente de este reclamo y él sea quien convoque a los concejales, diputados provinciales, al gobernador para resolver esto. Nosotros somos actores sociales, recibimos quejas de nuestros afiliados y las transmitimos, pero la política tiene que ponerse a laburar«.

Taboada reveló que hubo encuentros previos a la manifestación en las calles, pero sin resultados. «Antes de movilizar junto a los demás sindicatos, nosotros primero fuimos a hablar con los concejales. Después fuimos a hablar con los directivos de la Cooperativa. Después, con el intendente. Ninguno se dio por aludido. Por eso movilizamos gente«.

«¿Tenemos que movilizar a la gente para que se pongan a laburar? Y si no se ponen a laburar en forma inmediata, nos vamos a instalar en la Municipalidad, en el Concejo Deliberante, en la Cooperativa y vamos a tocar el bombo las 24 horas hasta que se dignen a juntarse para empezar a buscar soluciones», avisó.