Senadores frenaron oficialmente el nuevo aumento de sus dietas

Al cabo de una doble sesión realizada este jueves, la Cámara alta revirtió el aumento que, a raíz del enganche que los senadores tienen con las paritarias de los trabajadores legislativos, recibieron los miembros del Cuerpo. Fue al aprobarse el proyecto de resolución que deja sin efecto el expediente que establecía un incremento en la dieta de los senadores nacionales a partir de mayo de 2024.

Eso se aprobó por unanimidad, con 65 votos a favor. La norma establece que a los efectos de abonar las dietas correspondientes, se deberá aplicar la normativa vigente previamente a la sanción de dicha resolución.

Por Cambio Federal, Juan Carlos Romero expresó que “es el Cuerpo quien debe definir esto” porque “hay disparidad y desconocimiento” en relación al tema de las dietas que despertó la polémica esta semana. Asimismo, añadió que “hay un montón de funcionarios en el Estado que son un misterio sus ingresos”, y cerró: “es un mensaje positivo que damos que no queremos engancharnos al salario de los trabajadores del Senado”.

Brevemente, el formoseño José Mayans, por Unión por la Patria, y el jujeño Ezequiel Atauche dieron el visto bueno al congelamiento de las dietas hasta fin de año (retrotrayendo el aumento de agosto) y celebraron el consenso logrado por unanimidad entre todos los bloques de la Cámara de Senadores.

La votación resultó aprobada por unanimidad.

Tope a los haberes de los funcionarios públicos

A continuación, no avanzó un proyecto impulsado desde Unión por la Patria, que involucraba no solo las dietas de los senadores nacionales, sino también los haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado. No obstante, se aprobó el emplazamiento para tratarlo en comisiones con el aval de todas las bancadas presentes en el recinto.

Ese proyecto necesitaba una mayoría especial para ser tratado, ya que no tiene dictamen de comisión. Hubo acuerdo entre todos los bloques y las iniciativas impulsadas por Unión por la Patra, Martín Lousteau y Juan Carlos Romero, entre otros serán tratados, por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Trabajo y Previsión Social.

Ese proyecto establece un tope máximo a la percepción de haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la administración pública nacional y empresas y sociedades del Estado. Esta iniciativa no cuenta con dictamen, por lo que necesitará de los dos tercios para habilitar su tratamiento.

Impulsor del proyecto de UP, el jefe del interbloque José Mayans cuestionó el accionar de la prensa con relación al asunto del aumento en las dietas del Senado y explicó que “pareciera que “los que hacemos política no podemos cobrar”. Asimismo, defendió el espíritu del proyecto y agregó que “no merecemos este ataque que proviene por parte de muchos”, y aseveró: “Hay algunos que gastan 500.000 dolares en el exterior y después vienen y se rasgan las vestiduras acá”.

De igual manera, sostuvo que “la dieta es de 4 millones 100 mil y después están (aparte) los gastos de viaje”. Pero, reclamó: “te atacan y te desautorizan por tener para tus gastos y es necesario que se distinga una cosa de la otra porque muchos gastamos en nuestra provincia y pagamos acá”, con relación al traslado de cada senador.

Por su parte, el senador cordobés Luis Juez manifestó que “esto tuvimos que hacer hace cuatro meses atrás”, e indicó que “son decisiones que tenemos que tomar un altísimo nivel de responsabilidad porque en este país siempre va a ser incómodo discutir esto”. Catalogó a este debate como “altamente urticante”, pero destacó que se dé a plena luz del día.

La senadora nacional Juliana di Tullio destacó el consenso logrado con respecto a este tema, pero cuestionó al Cuerpo porque el proyecto lleva presentado cinco meses y nunca se llamó a tratarlo: “Les recuerdo que este proyecto fue presentado el 21 de marzo y tiene giros a Asuntos Constitucionales y Trabajo y Previsión Social”.

Para terminar, el senador salteño Juan Carlos Romero afirmó que “el peor vicio es hacer antipolítica desde la política”, y también enrostró que su proyecto avalado por Lucila Crexell y Edith Terenzi fue presentado el 22 de abril pasado. Finalizada su exposición, se procedió a votar el acuerdo para emplazar este proyecto al trabajo en comisiones.