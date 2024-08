Patricio Rosales: “El presente no es el mejor para el sector hotelero y gastronómico”

En el marco del día del trabajador gastronómico que se celebra este viernes 2 de agosto, Patricio Rosales, secretario general de UTHGRA Puerto Madryn, expresó su preocupación por el difícil presente que atraviesa el sector hotelero y gastronómico en la región debido al contexto económico del país.

“El presente no es el mejor para nosotros, los vinculados a la actividad hotelera y gastronómica, principalmente por el contexto económico que vive el país y que todos estos cambios y esta modificación en la economía han afectado enormemente lo que tiene que ver con el turismo. Una de las primeras actividades que se resiente tiene que ver con lo nuestro. Cuando hay que hacer el recorte en la economía familiar, siempre se deja de salir a comer afuera, de salir a pasear el fin de semana”, comentó Rosales.

Además, destacó que la situación ha llevado a una notable baja en los niveles de ocupación: “Inclusive hemos tenido una baja notable en lo que tiene que ver con los niveles de ocupación. A partir de septiembre esperamos que que haya una suba en lo que tiene que ver con el turismo, estamos con mucha esperanza, esperamos que esto se pueda revertir y podamos tener un mejor pasar”.

El secretario general también expresó “esto sin duda es como un retroceso a la década del 90, donde tenemos las temporadas muy marcadas, lo que tiene que ver con la temporada de verano y por supuesto también la temporada de ballenas”. Luego, indicó que el mes de septiembre puede ser un momento importante ya que “seguramente ahí vamos a tener estudiantes, grupos estudiantiles como antes y lo que tiene que ver con la temporada de ballenas”.

Al ser consultado sobre el impacto de la situación en la ocupación y posibles despidos, Rosales respondió: “Lo que más se nota es que no se han incorporado nuevos puestos de trabajo, no han reforzado los establecimientos, producto de que no hay el nivel de trabajo que teníamos post pandemia, que estábamos con el 100%. Esto requiere sin duda que se refuercen los planes de trabajo. Seguimos apostando a que esto se recupere y volvamos a tener la ocupación plena”.

Finalmente, Rosales destacó la importancia de los próximos fines de semana largos y la temporada de ballenas para revitalizar el sector: “La esperanza está puesta en estos fines de semana largos después de septiembre y la temporada de ballenas”.