La Selección Argentina de voley perdió ante Alemania y se despidió de París 2024

La Selección Argentina de Vóley masculina, que venía de haber logrado la medalla de bronce en Tokio 2020, quedó eliminada de los Juegos Olímpicos de París 2024, tras caer este viernes en la madrugada nacional ante Alemania.

Fue por 3-0, con parciales de 25-13, 25-21 y 25-21, en partido correspondiente a la última fecha del Grupo C, que se jugó en el estadio Arena París 1.

Argentina no pudo ganar a lo largo de la primera fase y quedó afuera de París

Si bien es cierto que era muy difícil que el equipo de Marcelo Méndez lograra pasar a la siguiente instancia, ya que para eso no sólo necesitaba ganarle 3-1 o 3-0 a Alemania, sino que además tenía que esperar los resultados de las otras dos zonas, ya que los dos mejores terceros también ingresarán a la ronda final.

Argentina, que venía de perder ante Estados Unidos y Japón, se vio claramente superada por su rival en el primer set. Los alemanes lucían más concentrados, contundentes, sin errores. La contracara era Argentina: con muchos errores en ataque y en defensa, con desatenciones. Y con este panorama, sucedió lo lógico: Alemania necesitó apenas 20 minutos para llevarse el juego por 25-13.

Mucho más parejo fue el segundo set. Argentina, incluso, llegó a ponerse en ventaja por primera vez en el partido (8-7). La ilusión duró poco. Alemania aprovechó una racha de 6-1, para pasar al frente en el marcador (13-9). La diferencia entre un equipo y otro ya no era tan clara, pero con una fórmula efectiva (orden en defensa y contundencia en ataque) los europeos volvieron a alejarse en el marcador. Un saque de Matías Sánchez que murió en la red cerró el parcial con un 25-21.

El tercero fue el set más parejo. Argentina lo peleó hasta donde pudo, más allá de que dar vuelta un 0-2 nunca es sencillo. En la parte decisiva, tal vez por la presión o por la impotencia de saber que no se podía repetir la historia de Tokio, el equipo conducido técnicamente por Marcelo Méndez volvió a cometer muchos errores y Alemania no perdonó. Cerró el set y el partido con un 25-21.

De Cecco y Conte, dos referentes, anunciaron su retiro

Dos de los jugadores emblemáticos y más experimentados del equipo, como Luciano De Cecco y Facundo Conte, ya anunciaron que se retirarán del seleccionado tras estos Juegos. Eso, seguramente, llevará a un recambio generacional. Algo que no es fácil.

Tras el partido, De Cecco dijo que “termino un ciclo feliz. Estos Juegos los he disfrutado. No jugué mi mejor vóley, pero los disfruté desde otro lado. Hoy me voy vacío. Esta bandera es un privilegio y yo la vestí con el orgullo y la sensación de pertenecer a algo grande”.

Conte, al borde de las lágrimas, se expresó en términos similares: “me voy completamente vacío. Es un momento épico para dejar el vóley. Quisimos cambiar muchas cosas después de la medalla de bronce que logramos en Tokio, y quizá eso fue un error. Lo importante es que dimos todo. Los resultados a veces se dan y otras no”.