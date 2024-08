La advertencia de Sabrina Rojas a Griselda Siciliani por las infidelidades de Luciano Castro: “Ojalá no te suceda”

La exmujer del actor fulminó al padre de sus hijos y le confirmó a la actriz que “ninguna se salvó de los cuernos”En las últimas horas, la actrizvolvió a opinar sobre su expareja,y lanzó fuertes afirmaciones sobre cómo es él en la vida privada a nivel sentimental. Es que el actor recientemente oficializó su romance conFue al aire de Socios del espectáculo(El lTrece), donde Rodrigo Lussich que es uno de los conductores hizo su clásico segmento “Los escandalones” y mostró un clip donde la conductora de Pasó en América (América TV) le avisó a Griseldaen referencia a Luciano Castro.En el video, se lo puede ver a Tartu decir queEn ese sentido, Sabrina contestó sin pelos en la lengua:expresó tajante y picante aunque esta no fue la única indirecta que Sabrina lanzó contra su ex. Por ejemplo, a principios de julio, Lucianoy este gesto romántico no pasó desapercibido para Rojas, quienEn un video, la conductora compartió reflexiones sobre cómo afecta la soledad a hombres y mujeres, agregando un comentario personal:Enfatizando aún más su mensaje, añadió:A su vez y a colación de esta imagen que Luciano compartió con Griselda, Sabrina también hizo un comentario en su programa cuestionando los sentimientos de su ex y padre de sus hijos.expresó en su momento, picante, en el ciclo que conduce junto a Augusto Tartúfoli.Con Luciano estuve doce años y vivimos de todo”, prosiguió. “Momentos de m…, momentos hermosos, momentos que prefiero olvidar y otros que guardo en el recuerdo. Fuimos amigos, novios, fueron doce años muy revolucionados porque el Gordo es un chabón que pasa por todos los estados”, detalló. En el mismo sentido, aseguró que para ella es un capítulo cerrado. “Hoy trascendí, tengo cariño y nada de lo que hace él me estresa, salvo que tenga que ver con mis hijos”.Por su parte,que fue la última novia de Luciano antes de que iniciara su relación con Siciliani, hace una semana aproximadamente lanzó fuertes declaraciones contra su ex. “Hay cosas que te pasan por primera vez.de ninguno de los dos lados. No estaba lista para asumirlo en público porque lo estaba entendiendo en privado, con familia y amigos. A parte, estamos en julio y el último capítulo de esta novela fue el mayo. Es todo hace dos meses”, explicó Flor sobre el difícil momento que le tocó vivir en diálogo con Revista Caras.“La infidelidad es lo que más me duele. Uno no termina sabiendo en qué confiar, qué fue verdad, qué fue mentira. A veces,Te quitan la confianza, la inocencia al tener 20 años menos”, siguió Vigna.Con respecto a la diferencia de edad que se llevaba con Lucian, Flor analizó: “En muchas cosas me pegaba bien, pero en otras me doy cuenta ahora que era muy fácil de manipular. Capaz,admitió.Y sobre cómo quedó el vínculo entre amigos tras la ruptura, aclaró: “Está en el deseo de los dos, cruzarnos y saludarnos bien. Siempre lo dijimos.sostuvo y concluyó:Cuando quiera hablar, que hable él. Lo que estuvo bien o mal. Cada uno necesita sus tiempoEn tanto, Vigna tambiény dio su opinión al respecto.pero después él tuvo muchas cosas lindas para conmigo y le deseo lo mejor”, aseguró.En ese instante, el notero también de Socios del Espectáculo le hizo notar que era la primera vez que hablaba de “infidelidad” de forma directa. Lejos de retractarse,“Me costaba.Pero fuera de eso, no quita que hayamos vivido cosas lindas. Ahora estoy en la mía, estoy bien, y me doy cuenta de que tiene que ser así”, sostuvo.resumió sobre su relación con Castro, a la vez que al retomar el tema de la infidelidad reveló que “pasó de todo, pasó una novela hermosa y enorme que va a quedar entre nosotros. Siento que ahora, si ellos se aman, está bien, que se amen y se hagan bien”.Incluso, al explicar los pormenores del fin del vínculo entre ambos, expresó: “Cuando le dije que hasta acá llegamos, fue porque consideraba quey bueno…Pero ya pasó mucho tiempo, estoy en una muy buena etapa ahora”, concluyó.