Ex intendente de la Quinta de Olivos declaró que no vio actos de violencia

El ex intendente de la Quinta de Olivos Daniel Rodríguez, persona de confianza del ex presidente Alberto Fernández, declaró este lunes que no presenció actos de violencia en la residencia oficial pero sí la «ruptura» de la pareja del ex mandatario con la ex primera dama Fabiola Yañez.

Rodríguez, quien mantenía una relación estrecha tanto a nivel laboral como personal con Fernández, se presentó este lunes en Comodoro Py para declarar pasadas las 10 ante el juez Julián Ercolini.

En sus declaraciones, negó ante el fiscal Ramiro González conocer hechos de violencia entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez, lo único que admitió saber fue un episodio donde Yañez se habría caído en una bañera en 2023. Tras más de cinco horas de declaraciones, Rodríguez salió del juzgado pasadas las 15:00.

Mientras trabajó en Olivos, no utilizó (ni lo hace actualmente) redes sociales ni tampoco tuvo contacto con la prensa; su relación con el exmandatario viene de larga data: desde la presidencia de Néstor Kirchner.

Incluso, fue custodio de Fernández cuando era jefe de Gabinete de Kirchner. Luego pasó a ser su chofer personal, cadete y secretario hasta, finalmente, llegar a estar a cargo de la residencia de Olivos. Por eso, su declaración era fundamental para la Justicia ya que no podía no saber que sucedía dentro de la residencia presidencial.

Todavía los detalles de las declaraciones de Rodríguez no se difundieron pero sí muchas cobraron interés frente a las revelaciones que realizó el diario La Nación semanas atrás, respecto a que el chofer había presenciado e intervenido en Olivos, en al menos una oportunidad en las peleas entre la pareja.

Según las publicaciones, no habría sido la primera vez en la que Rodríguez tuvo que intervenir entre el ex Presidente y la ex Primera Dama, separarlos y alejar a Fernández para alivianar la situación. El cargo que tuvo durante la quinta de Olivos lo convirtió en un intermediario entre las dos partes.