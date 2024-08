El Ejecutivo absorberá el pago de Ganancias de los estatales santacruceños

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se reunió con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y confirmaron que el Poder Ejecutivo provincial absorberá el pago del Impuesto a las Ganancias de los estatales santacruceños.

“Es un logro significativo. Se trata de una medida que debieran imitar el resto de los gobiernos provinciales hasta que este injusto tributo vuelva a derogarse”, evaluó el dirigente estatal luego del encuentro mantenido en la Casa de Gobierno de Santa Cruz.

Tras la reunión, el dirigente evaluó que “Ganancias volvió como un impuesto a los pobres, y a partir de las últimas modificaciones, en la Patagonia comprende a un número mayor de trabajadores”. “Esta medida no sólo impedirá una rebaja en los salarios, sino que evitará el éxodo de profesionales y de un recurso humano altamente formado que hasta aquí por este tributo era alcanzado”, agregó.

La medida se da luego de los reclamos del sindicato y la misma beneficiará a más de 12 mil trabajadores activos y jubilados alcanzados por el gravamen. De esta forma, se estima que el Estado provincial absorba el costo de 650 millones de pesos mensuales por el pago de este tributo.

“Tenemos que valorar una decisión política que beneficia de manera directa a los trabajadores, pero que también garantiza que no se resientan las prestaciones que brinda el Estado”, apuntó el Secretario General de ATE Nacional.

Finalmente, Aguiar concluyó: “La Argentina va a contramano del mundo. Nuestro sistema de recaudación impositiva es cada vez más regresivo. El Gobierno nacional ha decidido disminuir la carga de impuestos sobre los ricos y aumentar el peso de los tributos sobre los que menos tienen. Los reclamos para que se elimine este impuesto inconstitucional no van a cesar. No vamos a abandonar la calle y vamos a seguir con nuestros planteos judiciales”.

Por su parte, Vidal indicó: «El salario no es ganancia, así que los trabajadores de Santa Cruz no pagarán ganancias. Ahora es el momento de sostener con hechos lo que he defendido toda mi vida”.

Además, el Ejecutivo provincial se comprometió a realizar capacitaciones para que los trabajadores puedan completar con facilidad el formulario 572 que posibilita distintas deducciones contempladas en la nueva versión del tributo.

