Diputados repudiaron la resolución de la jueza María Laura Martini

Diputados de la provincia del Chubut repudiaron las expresiones formuladas por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, en su exposición ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, durante la cual -entre otros términos- manifestó que el Gobierno del presidente, Javier Milei, “rechaza la diversidad de identidades sexuales no alineadas con la biología«.

El proyecto de declaración presentado por los bloques “Arriba Chubut” y “Despierta Chubut” fue acompañado y aprobado por todos los legisladores que conforman la Honorable Legislatura del Chubut.

“Junto con la diputada Goic, y demás compañeras y compañeros del Bloque presentamos un repudio en relación a los dichos del ministro de Justicia de la Nación. Básicamente, teniendo en cuanta el no reconocimiento de la diversidad de identidades sexuales y del no reconocimiento de leyes, desde la ley de Identidad de Género -que es nacional-, del Matrimonio Igualitario, de Violencia de Género, la ley Micaela que es obligatoria para todos los funcionarios, y que debería estar en cumplimiento, respetar y conocer”, remarcó la diputada del bloque Arriba Chubut, Vanesa Abril, en su alocución durante la sesión de este jueves.

A su vez, la diputada provincial relató en su discurso la aclaración que realizó por redes sociales el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona: “En mí exposición de este martes en la Comisión de Mujeres y Diversidad, en ningún momento me referí a la orientación sexual de nadie, por más que algunos mal intencionados lo repitan. Eso ocurre en el ámbito privado y no es parte de las competencias del Estado meterse ahí”, escribió Mariano Cúneo Libarona en sus redes sociales y agregó: “lo que sí dije y reafirmo es que hay solo dos sexos. Esto no es una valoración subjetiva, es lo que establece la ciencia y la biología. Toda la política pública de este Gobierno va a estar basada en hechos reales y no en fantasías”.

En ese marco, la diputada Abril sostuvo que “creo que el funcionario en cuestión intento aclarar y agravó más la exposición, o quizás fue un pedido de disculpas o una explicación de los dichos, por eso vamos a avanzar con este repudio, y pedimos por favor que se manifiesten y pidan las disculpas que corresponden en este caso”.

Fallo Judicial por ataques a edificios públicos en Rawson

Por otra parte, la diputada Vanesa Abril presentó un proyecto de declaración, que fue acompañado y aprobado por los demás legisladores, para repudiar la resolución de la jueza María Laura Martini, de la ciudad de Rawson, quien otorgó la suspensión del juicio a prueba para todos los imputados por provocar incendios, destrucción, hurtos, daños agravados irreparables, desmanes y vandalismo contra la Casa de Gobierno, la Comisaría de Rawson, la Sección Finanzas de la Policía Provincial, el Superior Tribunal de Justicia, la Fiscalía de Rawson, la Legislatura Provincial, el Juzgado Federal, las oficinas de la Obra Social Seros, el edificio del Ministerio de Educación y otros organismos y vehículos del Estado Provincial, algunos comercios y propiedades privadas, en hechos perpetrados el 16 de diciembre de 2021.

Al respecto, la diputada provincial expresó que “es importante que todos tengamos la misma posición ante estas situaciones, porque los incidentes de ese día fueron gravísimos y fue uno de los hechos más violentos de la provincia y con un paquete de fideos la que verdad que no alcanza”.