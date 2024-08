Crisis universitaria: Aseguran que hay trabajadores con sueldos por debajo de la línea de pobreza

La crisis que afecta a las universidades nacionales argentinas se ha profundizado esta semana con un paro docente que abarca todo el país. En la UTN Facultad Regional Chubut, con sede en Puerto Madryn, la decana Diana Bohn expresó con claridad la grave situación que enfrenta la comunidad universitaria. “Tenemos colegas docentes y compañeros no docentes que están bajo la línea de pobreza”, informó.

Además, en diálogo con AzM Radio, Bohn explicó que, a pesar de los acuerdos que deberían asegurar un plus para aquellos cuyos ingresos están por debajo del salario mínimo, esto no se ha cumplido. “Había un acuerdo. El gobierno nacional otorgaba un plus pero el gobierno ahora no lo tiene en cuenta”, indicó refiriéndose a la última ronda de negociaciones que dejó insatisfechos a los gremios docentes.

La decana lamentó profundamente la necesidad de recurrir al paro, afirmando que “nosotros no queremos hacer paro, queremos que los chicos estudien, tener el lugar de trabajo acorde”. Sin embargo, la falta de respuesta efectiva por parte del gobierno ha dejado a las universidades en una situación insostenible.

En torno al presupuesto para gastos operativos y de funcionamiento resaltó que “no cambió nada prácticamente desde marzo de este año a la fecha” ya que los presupuestos siguen sin contemplar los fuertes incrementos en los costos de servicios básicos.

El cierre de la UTN Regional Chubut este lunes y martes fue una decisión orgánica, respaldada por el Consejo Directivo y por ello, Bohn destacó que y esta decisión no fue tomada a la ligera ya que la misma responde a la necesidad de resguardar la salud y seguridad de la comunidad universitaria.

“No podemos garantizar la seguridad ante la falta de personal”, expresó, añadiendo que las dificultades presupuestarias también han impactado negativamente en la calidad de las clases presenciales, especialmente en aquellas que se realizan en laboratorios.

Finalmente, la decana señaló que aunque algunos docentes han optado por continuar con sus clases de manera virtual, la realidad es que la falta de presupuesto está erosionando la calidad educativa.