Declara hoy María Cantero, la ex secretaria de Alberto Fernández en la causa Fabiola Yañez

Los primeros testigos de la causa por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández comenzarán a declarar este jueves en los tribunales federales de Comodoro Py, después de la denuncia hecha por la ex primera dama Fabiola Yañez.

Los primeros en brindar declaración testimonial ante el fiscal Ramiro González serán la periodista Alicia Barrios, que frecuentó a Yañez en Olivos, y María Cantero, la ex secretaria privada de Fernández.

Barrios fue citada por el fiscal a las 10:30, mientras a las 12:00 será el turno de Cantero. En tanto, el ex intendente de la Quinta de Olivos Daniel Rodríguez fue convocado para el lunes 26 de agosto a las 10.

Respecto del ex titular de la Unidad Médica Presidencial Federico Walter Saavedra, que también fue incluido como testigo, fuentes del caso indicaron que tomaba forma la convocatoria para el 5 de septiembre.

Mientras tanto, el fiscal González también libró un exhorto internacional ante la Fiscalía Penal de la ciudad de Madrid para que autoricen a Miriam Yañez Verdugo, la madre de Yañez, a prestar declaración testimonial en el Consulado argentino en Madrid, donde la mujer reside con su hija. Para la citación a la madre de Yañez, el fiscal aclaró que una vez obtenida la autorización, la declaración se llevará adelante «a la mayor brevedad posible».

González rechazó el martes último el pedido del ex mandatario para que el expediente pase a la Justicia de San Isidro. En esa resolución, el fiscal rechazó el planteo de «incompetencia» que había formulado la defensa de Fernández.

El fiscal argumentó que «más allá de las calificaciones legales que eventualmente corresponda asignar de un modo definitivo a los hechos objeto del proceso, estos surgen de un relato que revela un contexto de violencia de género asentado sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo».