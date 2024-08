Carlos Palacios podría llegar a Boca en 2025

El directivo de Colo-Colo aclaró que estarían dispuestos a negociar a fin del corriente año con el conjunto “Xeneize”

El gerenciador de Colo-Colo, Aníbal Mosa, dejó abierta la posibilidad de que el volante chileno, Carlos Palacios, sea jugador de Boca para el año 2025. “Estamos abiertos a conversar la situación del jugador”, exclamó.

El conjunto “Xeneize” realizó un desesperado intento por hacerse con los servicios del centrocampista de 24 años, a falta de 30 minutos para que cerrara el mercado de pases que permitía incorporar futbolistas provenientes del exterior.

Lógicamente, las negociaciones no llegaron a buen puerto debido al escaso tiempo del cual disponía el cuadro chileno para realizar el protocolo correspondiente a la hora de vender un jugador.

Ante esto, Mosa se mostró comprensivo con el equipo argentino, en la conferencia de prensa de la presentación del defensor Jonathan Villagra como refuerzo de la entidad chilena, y dispuesto a retomar las negociaciones por el mediocampista, más adelante. “Nosotros le hicimos entender a la gente de Boca Juniors que estamos abiertos a conversar la situación de Carlos a fin de año”, sentenció.

Además, el empresario destacó la buena relación que tiene con el presidente del conjunto de La Ribera, Juan Román Riquelme. «Tenemos una muy buena relación», sostuvo.

A su vez, se refirió al inusual manejo de la operación por parte del elenco “Xeneize”. «Nos mandaron una oferta 45 minutos antes de que cerrara el libro de pases. Nos pedían que nos pronunciáramos sobre esto. Somos una sociedad abierta y tenemos ciertos procedimientos para estos casos. Pero nos pedían que aprobáramos una operación de 5 millones de dólares en 30 minutos, lo cual no era factible», declaró.

Por otro lado, cierto porcentaje del pase del volante categoría 2000 pertenece al equipo brasilero Vasco da Gama, por lo que debían esperar la aprobación del mismo para llevar adelante la operación.

Lo cierto es que, al presidente de Blanco y Negro, grupo gerenciador de Colo-Colo, se lo vio feliz de que podrá contar con un futbolista considerado clave en los planes del equipo, de cara al encuentro ante River por los cuartos de final de la Copa Libertadores, en septiembre.

Sin embargo, no se mostró reacio a retomar las conversaciones con Boca de cara al siguiente mercado de pases.