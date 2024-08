Adorni calificó el encuentro entre Macri y Milei como una reunión «de amigos»

El vocero presidencial evitó dar detalles del encuentro. Contó que «comieron milanesa con ensalada» y que el Presidente «no cuenta lo que habla con sus amigos».

El voceo presidencial, Manuel Adorni, evitó dar detalles del intercambio que protagonizó el presidente Javier Milei junto al titular del PRO Mauricio Macri el lunes en la quinta de Olivos al calificarla como “una reunión de amigos”.

En la habitual conferencia de prensa, el vocero sostuvo: “El Presidente no habla de lo que conversa con sus amigos».

Según detalló el funcionario, se trató de una reunión que inició a las 20.45 hasta pasada la medianoche y cenaron milanesa con ensalada y dos tostados de jamón y queso.

Por su parte, aclaró que el Presidente “tal como lo hace Juan Carlos de Pablo no cuenta absolutamente nada de lo que habla con sus amigos más cercanos”, aunque destacó que «la relación entre el presidente Milei y el expresidente Macri siempre ha sido excelente».

Ambos referentes retomaron el diálogo tras la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, y aprovecharon la reunión para analizar en detalle las elecciones en Venezuela.

Horas antes de conocerse los resultados, Macri indicó que “Maduro (Nicolás) debe dejar el poder”, a la vez que llamó “a la comunidad internacional y en especial a los países de la región que deben velar por el compromiso con la democracia, a no permitir que esta dictadura se perpetúe en el tiempo”.

Por su lado, Milei señaló en sus redes que Argentina no iba “a reconocer otro fraude» y que esperaba «que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”, a la vez que sentenció: “Dictador Maduro, afuera!!!”

Macri encabezará este jueves acto de relanzamiento de PRO en La Boca, donde asistirán desde el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) hasta las autoridades parlamentarias y referentes provinciales del partido.