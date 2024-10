Qué pasará a partir de julio con las recetas en papel en la provincia de Chubut

Julio Pratesi, presidente del Colegio Médico de Puerto Madryn, explicó qué pasará con las recetas en papel a partir de este mes, tras el decreto de Javier Milei que las dejaría sin efecto a partir del 1º de julio.

«En realidad, la ley de recetas electrónicas está vigente desde el año 2020, si no me equivoco. Esta norma aceptaba la receta electrónica como un modo de generar la prescripción de medicamentos. Después fue reglamentada, pero no era obligatoria«, comenzó explicando.

«Este año, con la desregulación que el Gobierno planteó por decreto en febrero, se dispuso de a partir del 1º de julio la receta electrónica sería obligatoria. Ahora se corrió la obligatoriedad hasta diciembre«, aseguró.

En diálogo con AzM Radio, Pratesi recordó que «la ley decía que se invitaba a las provincias a adherir a ella. La nuestra no había completado esa parte del trámite, y el 4 de junio salió una ley provincial diciendo que podrán coexistir ambas formas, contemplando que hay lugares de Chubut que tal vez tienen una conexión muy endeble«.

De cara al futuro, el cirujano reconoció que el panorama es incierto: «No sé cómo será esto en diciembre, pero por lo que charlé con gente del Ministerio, en principio las farmacias deben recibir ambos formatos: recetas en papel y digitales«. «Después de haber estudiado el tema, yo creo que esto tiene un par de aspectos muy positivos: disminuye la posibilidad de que haya recetas falsas», reconoció.