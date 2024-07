Versiones cruzadas sobre el caso de los refuerzos de Boca no inscriptos para la Copa Sudamericana

A Boca no le quedará otra que salir a la cancha sin sus cuatro refuerzos y otras varias bajas en el duelo de esta noche ante Independiente del Valle en Ecuador por Copa Sudamericana. La palabra de Juan Román Riquelme antes de embarcar ayer sirvió como mea culpa de la institución y hacer borrón y cuenta nueva. Aunque a Diego Martínez la noticia le cayó como una bomba, en este momento está enfocado en traerse un buen resultado de Quito para llegar bien parado a la revancha en la Bombonera. Tras la versión del presidente boquense, Infobae pudo acceder a nueva información sobre el caso de los no inscriptos.

Román se refirió al “temita” de los horarios, argumentó que los 43 minutos de demora con el que se envió el mail con la confirmación de los cuatro cambios en la lista de buena fe de la Sudamericana y la confusión con la diferencia horaria entre Asunción y Buenos Aires condujo a Boca a este entuerto. Luego envió un tiro por elevación al afirmar que “de que le dimos a la Selección cuatro jugadores para los Juegos Olímpicos nadie dice nada” y se centró en los elementos que le quedan disponibles al equipo de Martínez para salir a la cancha hoy.

Lo cierto es que si la Conmebol hubiera hecho la vista gorda tras la impuntualidad del Xeneize, la historia podría haber terminado peor. Estos inconvenientes que no surgen a la vista de todos siempre pueden ser salvados con un mensaje o llamado entre las altas esferas, pero este no fue el caso.

Si bien la AFA ya le había habilitado los refuerzos a Boca el día viernes, fecha límite en la que el club debía presentar el formulario de inscripción provisional con los cambios en la nómina de la Copa, los mismos no habían impactado en el sistema Comet de la Conmebol. ¿Qué es el Comet? A esta plataforma virtual acceden -con usuario y clave- los delegados de cada club para informar y actualizar las transferencias, contratos y fichajes. Además, las instituciones implicadas cuentan con acceso a los informes disciplinarios, plantillas y futbolistas habilitados para cada fase de competición.

Lo que argumentan desde la Conmebol es que aunque a Boca le hubieran dejado pasar la demora en la presentación de los papeles (remarcaron que el mail vía AFA llegó a la casilla a las 19:54) y habilitaran para enfrentar a Independiente del Valle con sus cuatro refuerzos, el Xeneize corría riesgo de ser descalificado independientemente del resultado ya que los ecuatorianos tenían acceso al sistema Comet y podían llegar a corroborar que Medel, Belmonte, Aguirre y Giménez no figuraban como inscriptos, falta por la que se pueden pedir los puntos.

Los teléfonos celulares estuvieron calientes a lo largo de todo un fin de semana en el que los máximos referentes de la AFA y Conmebol estuvieron abocados en la final de la Copa América que se disputó el domingo en Miami entre Argentina y Colombia. Con el correr de las horas, en Boca se percataron de que su demora iba a traer cola y que podía ser aún más perjudicial de lo que esperaban. Una fuente importante del ente que rige al fútbol sudamericano aseguró que el presidente Alejandro Domínguez quiso intermediar para que los refuerzos boquenses pudieran estar en cancha, pero rápidamente tuvieron que disuadirlo ya que la ausencia de los cuatro apellidos en el sistema Comet dejaba a la mera voluntad de Independiente del Valle el reclamo de los puntos en la serie de playoffs de Copa.

En la Ribera saben que será imposible de constatar, pero desconfían de que alguien en Conmebol alertó de la demora en la inscripción y puso al tanto a Independiente del Valle de la situación de sus refuerzos en el Comet para dejar en jaque al equipo de Diego Martínez, que quedaba obligado a presentarse con las incorporaciones y correr el riesgo de quita de puntos o hacerlo sin ellos.

“Si Conmebol tiene un reglamento tan estricto, me imagino que será igual de estricta que lo que fue con Boca Juniors”, exclamó Riquelme cuando le mencionaron que el estadio de Independiente del Valle tiene aforo para 12 mil espectadores cuando en teoría a partir de esta fase las canchas deberían contar con al menos 20 mil. En el artículo 4.2.2 (Aforo de estadios) del Manual de Competición de la Sudamericana 2024, la Conmebol plantea los siguientes números de aforo mínimo según cada ronda: 7.500 (fase preliminar), 10.000 (fase de grupos), 20.000 (desde Playoffs hasta cuartos de final) y 30.000 (semifinal). Sin embargo, en el mismo punto aclara que “Asimismo —en situaciones excepcionalísimas— la CONMEBOL podrá evaluar la disputa de un partido en un estadio con aforo diferente al mínimo exigido para cada fase del torneo, previa solicitud formal del club que ejerce la localía, dentro de los plazos establecidos (…) El cambio de escenario será contemplado si y solo si para los casos en donde el escenario cumpla con todo el resto de los puntos establecidos en este Manual y siempre sujeto a evaluación final de la CONMEBOL”.

Esta noche Boca saldrá a jugar sin 18 futbolistas que trabajan diariamente en el Predio de Ezeiza. A los cuatro refuerzos no inscriptos se les suman los cuatro convocados a los Juegos Olímpicos (Leandro Brey, Cristian Medina, Equi Fernández y Kevin Zenón), el suspendido Pol Fernández, los lesionados Cristian Lema, Aaron Anselmino, Nicolás Figal, Edinson Cavani y Lucas Blondel y los no convocados Nicolás Valentini, Darío Benedetto, Frank Fabra y Norberto Briasco.

¿Cómo continuará esta historia? Con un Boca clasificado a octavos de final que será vitoreado por exhibir su estirpe copera en momentos críticos y quedará en condiciones de inscribir a sus cuatro refuerzos (más un quinto que seguramente cierre la semana próxima) para jugar contra Cruzeiro de Brasil o con un Boca eliminado de la Sudamericana y en llamas que lucirá a sus incorporaciones solo en la Liga Profesional y Copa Argentina.