Nueva protesta en las puertas de Conarpesa

En la mañana de este martes, trabajadores del sector pesquero reclamaron en el ingreso de camiones de la empresa Conarpesa de Puerto Madryn para que sean contratados como en los años anteriores.

“Buscamos la respuesta del dueño para poder laburar”, dijo Bladimir Rodríguez, quien ofició de vocero de las 120 personas que se encuentran desesperadas por poder tener un empleo y cobrar para llevar comida a sus hogares.

“La verdad que es muy larga la espera. Cuando la mayoría de las empresas están trabajando acá no lo quiere empezar a hacer. Desde el primero de febrero que no estamos laburando”, alertó.

“Alvárez Castellano dice que todos debemos enfocarnos en mantener la paz social y él hace las cosas mal así. No pone la cara, no habla con los trabajadores. No queremos que nos regale nada, solo queremos trabajar”, aseveró y luego agregó que “no es justo que use a la gente y tome represalias con nosotros por un problema que mantiene con el STIA. Debería sentarse, dialogar con el Secretario General y solucionar lo que tengan que solucionar”.

Por último, Rodríguez cerró: “Estamos desesperados por trabajar. No queremos hacer manifestaciones, pero no tenemos garantías”.