La Selección Sub-23 no usará el escudo de la AFA en los Juegos Olímpicos

Hoy miércoles a las 10 de la mañana, la selección argentina debutará en los Juegos Olímpicos de París 2024, enfrentando a Marruecos. Y aunque usará la camiseta tradicional, habrá un detalle particular: no usará el escudo de AFA en el pecho.

¿Cuál es la explicación? Que, al ser una competencia organizada por el Comité Olímpico Internacional, y no por la FIFA, el combinado albiceleste utilizará el logo del Comité Olímpico Argentino (COA), que es la entidad a la que representará.

Además, la camiseta tampoco podrá tener las tres rayas características de Adidas, la marca alemana que viste a la selección. La explicación es que la Regla 40 de la Carta Olímpica reza que “ningún competidor, entrenador, instructor o funcionario que participa en los Juegos Olímpicos puede permitir que su persona, nombre, imagen o actuaciones deportivas sean explotados con fines publicitarios durante los Juegos Olímpicos”.