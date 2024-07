La inflación en Puerto Madryn mantiene su tendencia a la baja

El Centro de Estudio José María Rey del Partido Socialista dio a conocer los resultados de su último relevamiento de precios realizado en las cuatro grandes cadenas de hipermercados de Puerto Madryn. Según el estudio, la variación de precios de los 50 productos de la canasta de alimentos básica en junio de 2024 respecto a mayo de 2024 fue del 3%.

A pesar de esta baja en la inflación, el informe destaca que esta tendencia responde a una caída abrupta de la economía, indicando una recesión profunda. Los precios relevados no corresponden a las ofertas temporales de las cadenas, sino a los precios normales de los productos.

El relevamiento del Centro de Estudio se centró en alimentos de una canasta básica de 50 artículos, por lo que los datos podrían diferir de los que publique el INDEC, que incluye aumentos en tarifas, transporte, indumentaria, entre otros.

Entre los productos que presentaron los aumentos más notorios, se encuentran: la banana por Kg: 31%; carne picada especial por Kg: 22%; queso cremoso 32%; fideos secos 22%; harina trigo 0000 12%.

La metodología del estudio consideró productos cárneos, vegetales y frutas, no perecederos y artículos de limpieza, manteniendo las mismas marcas y puntos de venta en cada relevamiento. Es importante señalar que el índice comunicado no refleja el aumento del costo de vida en su totalidad, ya que no incluye tarifas de servicios, vestimenta, esparcimiento, combustibles, entre otros.

Según la proyección del Centro de Estudio José María Rey, se espera que el aumento de precios en Puerto Madryn para todo el año 2024 alcance el 163%. Esto implica que, si en enero de 2024 una familia tipo necesitaba $50,000 mensuales para cubrir los alimentos básicos, en enero de 2025 necesitará $108,150.