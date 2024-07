La inesperada reacción de Alex Caniggia al ver a su padre en la final de la Copa América

Claudio Paul Caniggia estuvo presente en la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami. Junto a Oscar Ruggeri, quien llevaba el trofeo, El Pájaro ingresó al estadio y fue captado por las cámaras de la transmisión oficial. La aparición no pasó inadvertida para su hijo, Alex Caniggia, quien enseguida compartió el instante en sus redes sociales.

“Siempre facha, nunca infacha”, comentó Alex en sus historias de Instagram junto a una imagen de su padre con un look “total black” en la pantalla. Luego, invitó a sus seguidores a participar de una encuesta y les preguntó si consideraban que su padre estaba “facha”. La respuesta fue mayoritariamente afirmativa. En la red social Twitter, sin embargo, muchos se burlaron de Caniggia y su parecido con Gladys Florimonte o con una versión de Bon Jovi.

Más allá de eso, los comentarios de Alex demostraron la buena relación que hoy mantiene con su padre y su orgullo por su presencia en un evento tan importante.

Alex también se mostró entusiasmado por el triunfo del equipo argentino dirigido por Lionel Scaloni. Tan es así que publicó una foto del equipo levantando el trofeo y expresó: “Vamos Argentina”, celebrando el logro de la Selección.

Fiel a su estilo polémico, el hijo de El Pájaro no dejó pasar la oportunidad para opinar sobre el caos que se vivió en la entrada al estadio, donde hinchas colombianos intentaron ingresar sin tickets, lo que llevó a las autoridades a cerrar el acceso. “Full barat la Copa América”, comentó dispuesto a generar debate en sus redes y aseguró que en Europa no ocurriría una situación así.

Recordemos que la relación entre Alex y Claudio siempre fue compleja y, en los últimos años, tuvieron varias idas y vueltas, que Alex dejó expuestas, ya que tiene un perfil mucho más alto que sus hermanos Charlotte y Kevin. Para dar un ejemplo, en septiembre del 2021, el exconcursante de El Hotel de los famosos, apuntó de forma contundente contra su padre.

“Yo te recomendaría que a mi madre le vayas pagando. La herencia que con el tucumano te estás gastando… estás mal de verdad, pero no nos está preocupando… que se preocupe el traba horrible con el que te estás acostando”, fueron las palabras que usó para dar a conocer que la situación estaba escalando a niveles de violencia y marcando una postura por entonces cercana a su mamá, Mariana Nannis.

Pero las cosas cambiaron en el último tiempo. Durante su participación en el Bailando 2023, Charlotte contó que sus padres no le hablaban. “Todo anda muy mal en la familia, no me bloquearon, pero creo que todos en la familia son un desastre. No somos la familia Ingalls, son unos chantas los que pintan las familias ideales”, dijo con sinceridad.

Y siguió: “Mi familia es muy pública, pero yo estoy acostumbrada. No hay un conflicto exacto, mis papás se separaron y no se acercan a los hijos, ese es el problema. Cada uno está como en su mambo, debe ser duro, también separarse después de tantos años. Sin embargo, yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero es difícil. Ellos no me llaman nunca. Que me digan: ‘Hola hija estoy orgulloso de vos’, pero nada. Ojalá ellos recapaciten y sean unos padres presentes, como siempre lo fueron”, concluyó de manera muy sentida.