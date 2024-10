La baja en las ventas y el aumento en los servicios ponen el jaque al comercio

El incremento en las tarifas de servicios, la fuerte presión fiscal y la baja en el consumo mantienen en alerta a los comerciantes de Chubut. Referentes de las Cámaras de Comercio de Puerto Madryn y de Comodoro Rivadavia, coincidieron en un diagnóstico negativo de la actividad, aunque siguen esperando medidas que colaboren con el repunte de las ventas.

El vicepresidente de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD), Mariano Regadale, aseguró que la crisis en el sector se acentuó con las medidas económicas del gobierno de Javier Milei y subrayó el impacto de las tarifas energéticas en la actividad comercial e industrial.

“La situación es preocupante, la recesión económica es algo que viene sucediendo. Entendemos que los problemas económicos en el país no empezaron con el nuevo gobierno, pero sí es verdad que algunas situaciones del último tiempo han pegado fuertemente en el comercio, la industria y cualquier medidor económico que uno pueda ver”, opinó.

En su visita a los estudios de AzM Radio, Regadale explicó que, por la crisis, “los únicos índices que se mantienen, por lógica, son el alimento y la indumentaria básica. Después, todo lo que uno pueda pensar como un gusto o algo secundario, por supuesto que se deja de lado. La incidencia del costo de los servicios públicos impacta muchísimo. Hay 4.000% de aumento del gas. Es una locura”.

En esa línea, aseguró que no es razonable cargar las culpas sobre Servicoop: “Esas son medidas que provienen de decisiones políticas nacionales. A la Cooperativa que tenemos en la ciudad no le queda otra que aumentar. Uno podrá sentarse, congelar dos meses, pero la Cooperativa no tiene manera de absorber esa diferencia”.

Alerta en Comodoro Rivadavia

El presidente de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia, Sebastián Aguirre, alertó sobre la baja del consumo en la ciudad y expresó su preocupación por el impacto del incremento de los servicios en la actividad comercial.

Si bien Aguirre, en diálogo con AzM TV, reconoció que hay expectativa en el sector acerca de la posibilidad de un repunte en las ventas, la recesión actual dejará huella, y estiman que la recuperación será muy lenta.

Los datos de junio

De acuerdo a los datos divulgados recientemente, las ventas minoristas pymes retrocedieron 21,9% anual en junio, a precios constantes, y acumulan una caída de 17,2% en el primer semestre del año.

La medida más destacada que esperan los comercios pymes es la reducción de impuestos, que representa el 40,7% de las respuestas, seguida por el estímulo a la demanda interna con un 17%. Esto sugiere que, en el contexto actual, los comerciantes priorizan las intervenciones directas que pueden mejorar su competitividad y eficiencia operativa sobre opciones de financiamiento más favorables. En conjunto, el gráfico subraya la necesidad de políticas que reduzcan la carga tributaria y fomenten el consumo interno para revitalizar a los comercios.

Los comercios valoraron la mayor estabilidad en los precios, pero mostraron su preocupación por los montos que se están pagando por el consumo de energía en un contexto de tan baja demanda. El 35% de los comercios consultados estuvieron reduciendo gastos operativos, mientras que otro 26,5% diversifica productos para suplir la falta de ventas.