Guillermo Francos: «El Gobierno no va a tirar más plata al mercado, hay que arreglarse con lo que hay»

El jefe de Gabinete reafirmó que el objetivo es el “déficit cero”. Destacó el rol de las pymes en la generación de empleo. También se refirió a los avances en la reforma política. Adelantó que volverán las obras públicas nacionales y reconoció que se está elaborando una reestructuración de la AFIP.

Guillermo Francos le dio una impronta a la Jefatura de Gabinete que consiste en delegar las funciones inherentes a cada cartera para mantener contacto fluido con todos los ministros.

Desde que desembarcó en su cargo, en la Casa Rosada comentan que es como que algunas áreas del Gobierno se hubieran despertado. “Se nota más gestión”, resaltan, más allá de que el propio jefe de Gabinete niega que la administración de Javier Milei no tenga gestión.

A pesar de tener una agenda muy completa y de estar en temas tan diversos como la reforma política, el presupuesto, la reglamentación de la ley Bases, un nuevo proyecto para ayudar a las pymes o el Consejo de Mayo, siempre se lo nota tranquilo y como si tuviera el tiempo del mundo.

Conciliador y amable es uno de los miembros de Gabinete del que no se escuchan críticas. Algunos en la intimidad de la Rosada lo llaman el “Canciller” o el “comisario bueno” ya que con su estilo atenúa las firmes declaraciones del Presidente.

Francos recibió a Ámbito en la oficina del Ministro del Interior ya que no quiso trasladarse al primer piso donde está el despacho del Jefe de Gabinete, contiguo al del Presidente. A continuación, los aspectos salientes del reportaje.

Periodista: ¿Cómo está viendo la situación económica?

Guillermo Francos: Venimos observando que el estado de la opinión pública es tan favorable al Gobierno en esta situación. Algo pasa, se quería un cambio de régimen, el tema de la esperanza, pero en el fondo está habiendo una reactivación que la gente percibe. Hay algunos semáforos que empiezan a ponerse verde dentro del rojo general que había hace un tiempo. Creo que desde abril-mayo, ahí se produjo para mí el primer cambio, se nota un movimiento en la actividad, aunque todavía es pequeño.

La conformación del Consejo de Mayo

P.: ¿Existe algún plazo para la designación de los representantes para el Consejo de Mayo?

G.F.: No.

P.: ¿Y si las entidades empresarias, por poner un ejemplo, no se ponen de acuerdo y tardan 50 meses?

G.F.: Buenos vamos a tratar de lograr las designaciones. Creo que va a demandar un poquito de trabajo, de diálogo y veremos si podemos hacerlo. Tengo mis dudas de que podamos generar una unificación de criterio entre seis cámaras empresarias y distintos gremios. Lo primero que haremos será ver si conseguimos que uno represente al resto y tener a los otros en algún sub-bloque, digamos, de cámaras. Al Parlamento le voy pedir a cada presidente de cada Cámara que envíe un representante. Que se pongan de acuerdo y me manden un representante. ¿Cómo van a hacer ellos? No tengo ni idea. Ahora si, por ejemplo, los empresarios no se ponen de acuerdo no los podremos integrar al Consejo, pero la intención es que podamos conseguir un acuerdo.

P.: ¿Ya tienen definido el representante por el Poder Ejecutivo?

G.F.: Tampoco está decidido todavía.

P.: ¿No debería participa en el Consejo de Mayo el Poder Judicial?

F.: Bueno, a la firma del Pacto de Mayo fueron invitados los miembros de la Corte Suprema y no participaron, no puedo decir exactamente el porqué, pero me llamó la atención. Sin duda cualquiera de los integrantes del Consejo de Mayo tiene la capacidad para plantear cuáles son los temas de la Justicia que generan dudas y cuestionamientos. Así como las cuestiones que necesitan reformarse, por eso creo que la participación de miembros del Poder Judicial en el Consejo sería positiva.

P.: ¿Qué se espera lograr con el Consejo de Mayo?

G.F.: Se pueden lograr muchísimas cosas porque en definitiva se trabajará en base a los 10 puntos del Pacto de Mayo. Desde una ley de coparticipación hasta mecanismos para defender la propiedad privada o temas vinculados a la garantía de la educación primaria y secundaria, hay un montón de cosas para proponer. Habrá que ver cómo el Consejo debate cada uno de esos puntos. Porque la verdad, puede ser que sirva para proponer alguna cosa o que finalmente no resulte eficiente para proponer algo.

Las pymes

P.: Tengo entendido que se está trabajando en un proyecto de ley para las pymes, ¿qué características generales tiene?

G.F.: Estamos en un proyecto de ley pyme, no es un RIGI, pero si es un sistema que les permita a las pymes generar creación de empleo. Fundamentalmente es incrementar su actividad y generar empleo. Lo estamos trabajando pensando cuáles son los temas que a las pymes le dificultan generar más actividad. Y uno de los temas es la cuestión laboral, el tema tributario, de qué manera el nuevo puesto de trabajo recibe algún tipo de beneficio. Hay varios temas que uno puede considerar en una ley especial para las pymes.

Sería un nuevo proyecto de ley que puede reformar algunas cuestiones de los sistemas actualmente vigentes. Pero, no está dentro de lo que ya se ha sancionado.

P.: Dentro de la ley Bases, en la reglamentación, ¿habrá alguna medida que pueda mejorar la situación de las pymes?

G.F.: Dentro de la propia ley a través de la reglamentación está la posibilidad de que las grandes inversiones contemplen un porcentaje de actividad vinculada a las pymes. En este sentido, se está trabajando para incentivar a que las pymes puedan ser proveedoras de las grandes inversiones. Dentro de esos incentivos ver qué ventajas se les pueden dar a las pymes para que puedan generar empleo. La Argentina necesita generar empleo y el que lo genera es la pyme. Entonces lo que tenemos que hacer es ver que incentivos se le puede dar a este sector para que genere empleo nuevo. Por supuesto que cualquier medida debe coordinarse con el tema fiscal. Pero, a priori, se me ocurre disminuir fuertemente las contribuciones patronales. También la reducción de algunos tributos. Algo tenés que dar para promocionar la actividad pyme.

P.: La presión impositiva es una queja recurrente de todos los sectores…

G.F.: La Argentina está en una encrucijada que es muy compleja. Por un lado, repusimos Ganancias y por el otro lado bajamos Bienes Personales lo que obliga a ver cómo se equilibran las cuentas fiscales. Porque el objetivo es, por supuesto, el déficit cero. Estos son los temas que se deben considerar. Este año la Argentina tiene por delante importantes vencimientos de deuda que debe verse de qué manera se enfrentarán. Bueno, son todas cuentas que tienen que hacer los economistas.

La reforma laboral

P.: Uno de los problemas más acuciantes de las pymes es el tema laboral. Usted ha tenido varias conversaciones con el sector sindical, ¿qué les dicen sobre este punto?

G.F.: Tuve muchas charlas con la CGT, con sindicalistas y una sola acá con la CGT. El último encuentro fue con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Él me contó que fue una muy buena reunión, que tienen una clara comprensión del tema. Los sindicalistas tienen claro que no pueden quedarse con la mitad del mercado laboral, tienen que incorporar a todos los trabajadores informales de alguna manera. Con lo cual saben que tienen que facilitar tanto el contrato como todo lo que hace a la relación laboral de manera de no seguir perdiendo trabajadores regulares.

P.: ¿Qué acuerdo se puede lograr con la CGT?

G.F.: Vamos a ver, todavía no conversé sobre la reglamentación de las leyes. Pero si se logra algún acuerdo con la CGT se puede incorporar en la reglamentación del capítulo. Ellos también reclaman por el tema del Impuesto a las Ganancias porque impactará en los ingresos de los trabajadores. Bueno, la ley prevé una actualización de las escalas, que se va a hacer en septiembre.

P: ¿Cuál es el compromiso con la CGT?

G.F.: Mi único compromiso es tratar de buscar las formas que sean factibles, todos tienen que entender que el Gobierno tiene un objetivo absolutamente claro, transparente y terminante que es: “Señores, yo no voy a emitir, solamente voy a emitir para comprar dólares” o sea, no voy a agrandar la base monetaria. Entonces, lo que digo es que, si se tiene esto claro, sea del sector que sea, empresario o sindical, se sabe que el Gobierno no va a tirar más plata al mercado, hay que arreglarse con lo que hay, entonces se tiene que distribuir lo que hay; bueno, esa es la magia que se tiene que hacer.

La obra pública

P.: Dado que el Estado prácticamente no va a tener participación en la obra pública, ¿cómo se está avanzando para establecer la participación privada?

G.F.: No es que el Estado no va a participar en la obra pública, porque hay muchas obras que están en ejecución. Hay algunas obras públicas en que por más que uno quiera que las haga el sector privado va a ser imposible. Los gasoductos, ¿los puede hacer el sector privado? Sí, los puede hacer. ¿Qué obras no son rentables para el sector privado? Por ejemplo, una ruta. Es cierto se puede cobrar peaje y mantenimiento, pero no en todas las rutas. Hoy tenés rutas que están destruidas.

El Estado va a tener un presupuesto para obras públicas nacionales. Las provincias tendrán que hacer las obras que les corresponden.

El futuro de la AFIP

P.: ¿Están pensando en reestructurar la AFIP y la Aduana?

G.F.: Se está trabajando en eso. En cuanto a la DGI, están trabajando en una reformulación de la conducción, se van a hacer cambios. Hay una idea de reestructurar y reorganizar los cuadros de conducción de la DGI. La actual titular lo está analizando. En tanto, en Aduana el nuevo director también está analizando su restructuración.

P.: ¿En qué estado está la Reforma Política?

G.F.: Desde nuestro punto de vista tenemos algunas cosas claras que tenemos que compatibilizar con el resto del arco político. Uno de los temas, según mi opinión, es el de la boleta única que está prácticamente acordado y que hay consenso. También sobre el tema de Ficha Limpia existen varios proyectos, lo que será difícil es definir el límite respecto a cuándo debe ser tomada la Ficha Limpia, en este tema hay algunas discusiones.

El otro tema es la eliminación de las PASO, aquí parecía que no debía generar demasiados disensos, pero parece que hay algunos partidos que tienen diferencias sobre este tema. Nosotros queríamos eliminarla totalmente, pero hay otros que plantean que las primarias no sean obligatorias sino voluntarias.

Respecto al financiamiento de los partidos políticos, nuestra idea del paquete anticasta es que el Estado deje de financiar a la política Esta es nuestra posición, nosotros creemos que partidos políticos que tengan incidencia en la vida política nacional tienen que tener la capacidad de financiarse a sí mismos, y no depender del financiamiento del Estado.

En Argentina tenemos 770 partidos de distinto orden nacional y provincial, es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, no debe pasar en ningún lugar del mundo que exista esta cantidad de partidos políticos.

En realidad, toda esta organización de partidos políticos se ha convertido en un negocio de mucha gente. Lo mismo que pasaba con las organizaciones sociales que utilizaban los planes en beneficio propio, también pasa algo parecido con muchísimos partidos políticos que se dedican a hacer negocio económico con su personería jurídico-política. Bueno, para mí esas son las cosas que tenemos que cambiar en el sistema.

P.: ¿Cómo se imagina la Argentina de acá a un año?

G.F.: El 18 de julio del 2025 me imagino un país con muchas respuestas a los problemas que está sufriendo la Argentina hoy. Por supuesto, me imagino un país con baja tasa de inflación, muy baja, cerca de cero porque la realidad es que los elementos que la generan van a estar absolutamente controlados.

Me imagino un país con actividad económica creciente, un país con inversiones, un país donde finalmente tengamos el comienzo y avance de la infraestructura para generar los recursos de Vaca Muerta. Me imagino un país donde se empiece a encaminar la inversión en la licuefacción de gas que nos permita exportar gas licuado. Me imagino un país con solución para que las empresas pymes sean capaces de generar más trabajo. Me imagino un país con una vida mucho más razonable para los argentinos, teniendo en cuenta todas las ventajas comparativas que tenemos. Entonces, lo que no me imagino es que sea razonable vivir en un país con el 50% de pobreza, eso nunca más.