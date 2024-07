Gerardo Werthein fue elegido vicepresidente del Comité Olímpico Internacional

La 142° sesión del Comité Olímpico Internacional que se realiza en la ciudad de París en la antesala del comienzo oficial de los Juegos Olímpicos trajo una noticia relevante: Gerardo Werthein, ex presidente del Comité Olímpico Argentino, fue elegido nuevo vicepresidente del COI y ocupará uno de los dos lugares que estaban disponibles.

En la votación, que participaron los miembros del Comité Olímpico Internacional, Werthein recibió 78 votos favorables y 11 en contra para ocupar uno de los más relevantes cargos en la entidad que rige los destinos del mundo olímpico. De esta manera, su nueva posición en el COI reforzará su actual cargo en el gobierno argentino como Embajador en EEUU.

Es importante señalar que el año que viene, en marzo de 2025, el actual presidente Thomas Bach dejará su lugar y habrá elecciones en el COI. Es por eso que su nuevo rol en la entidad será importante de cara a la transición de quien será elegido para ocupar el cargo del ex campeón olímpico en esgrima.

Por otra parte, la próxima cita olímpica será Los Ángeles 2028, en los Estados Unidos, donde Werthein es Embajador por la Argentina, lo que también le permitirá seguir de cerca la evolución de los trabajos de la futura sede de los próximos Juegos Olímpicos de Verano.

El ex presidente del COA comenzó en el cargo de máximo directivo de la entidad en 2009 y completó su mandato en 2021, cuando le dejó su lugar a Mario Moccia, el actual titular. Werthein es parte del COI desde el 2011 y se desempeñó como jefe de la Comisión Digital y de Tecnología. Tras ser uno de los 10 miembros ejecutivos de este espacio que también está conformado por otros cinco integrantes: cuatro vicepresidentes y el presidente del COI, ahora ocupará una de las dos vicepresidencias que estaban disponibles.

Uno de los grandes hitos de la gestión Werthein al frente del Comité Olímpico de Argentina se dio con la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018 y también con la actuación histórica de la delegación nacional en los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019, donde se realizó la tercera mejor performance en el medallero después de Buenos Aires 51 y Mar del Plata 95.



Por su parte, el deporte argentino vivió otro momento histórico durante la sesión con la elección de Paula Pareto como miembro individual del COI. Representante de los atletas ante la mesa directiva del Comité Olímpico Argentino (COA), Peque compartió con dos mujeres y un hombre su postulación como miembro individual independiente. Ellos fueron Aya Medany (Egipto), Sarah Walker (Nueva Zelandia) y Sir Hugh Robertson* (Gran Bretaña).

Pareto es la mejor judoca argentina de la historia y considerada una de las leyendas del deporte nacional de todos los tiempos. Además, se transformó en la primera mujer en ganar una medalla dorada en una competencia individual con su conquista en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Esa no fue su única presea, ya que ocho antes, en Beijing 2008, tuvo un recordado debut olímpico con un bronce.

En la votación, la histórica judoca recibió 77 votos positivos y siete negativos de los 86 disponibles (hubo dos abstenciones).

En la previa a la sesión del COI, Werthein y Pareto se encontraron en las instalaciones de la Villa Olímpica. Werthein se mostró muy conforme con la infraestructura de los Juegos París 2024 y sorprendido al mismo tiempo por la imponencia del predio, que tiene una extensión de 54 hectáreas, y se encuentra ubicada a orillas del río Sena, al norte de la capital francesa, y ocupa parte de tres municipios: Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine y la Île Saint-Denis.