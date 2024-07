Corte de luz en Ushuaia pone en alerta al turismo: «Se paró toda la ciudad»

El presidente de la Cámara de Turismo en Tierra del Fuego Patricio Cornejo advirtió que lo sucedido el pasado viernes en Ushuaia con el apagón masivo de electricidad que dejó sin electricidad a la ciudad «nos puede jugar y nos juega en contra«, y expuso sin vueltas que «cuando se paró el turismo, se paró todo».

«Si una ciudad no tiene energía, la industria, un edificio, una casa todo lo demás no funciona. En esta ciudad si no tenemos energía no tenemos agua, porque las plantas potabilizadoras, las bombas trabajan con eso; tenemos escasez para procesar residuos, para limpiar, calefaccionar, y es lo que nos pasó el viernes: Se nos cortó la luz y se paró la ciudad», lamentó el empresario en diálogo hoy con Radio Provincia 99.9.

En este sentido Cornejo recordó que desde la entidad «hemos presentado notas, pedidos, reclamos; hace 3 meses tuvimos reuniones con gobierno y la DPE«, y tras la explicación técnica recibida mencionó que las soluciones «nunca son de un día para otro», además de la inversión requerida «que no se ha hecho en tantísimos años».

«Representamos a una industria interdisciplinaria sumamente grande. Se vivenció durante la pandemia que cuando se paró el turismo se paró todo, no es por agrandarlo pero es desesperante. La energía eléctrica podríamos decir para un ciudad, la industria, el comercio, sea cual sea, es como las ventas para una empresa: es la base de todo«, insistió.

Mientras tanto Cornejo -quien asumió en el cargo al frente de la Cámara la semana pasda en lugar de Ángel Brisighelli- puntualizó que lo acontecido 72 horas atrás ocurrió en plenas vacaciones de invierno y observó que «coyunturalmente no podemos permitir que eso pase».

«En un momento donde la ciudad está no solamente con mucha de su población sino también con la carga de un montón de gente que nos elige para vacacionar, y para generar todo lo que genera el turismo en un lugar como Ushuaia. Nosotros hemos sabido suplir la falta de energía eléctrica de diferentes formas, pero no deja de ser algo que estamos mostrando, si se quiere, al mundo«, analizó.

«Porque esa gente que viene habla, están las redes y el boca en boca, que es lo mejor que hemos sabido aprovechar a lo largo de la historia en lo que es el turismo en Ushuaia, pero que nos puede jugar en contra», agregó Cornejo.

«Claramente la gente que está pensando en venir se va a preguntar dos veces: «Che, voy a una ciudad donde se va a quedar sin luz, donde no voy a poder disfrutar». Eso es lo que no nos puede pasar. La carencia de inversiones, servicios, recursos de base no permite la proyección a largo plazo», alertó el titular de la Cámara.