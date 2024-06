Pettovello confirmó que no va a renunciar: «A mi amigo solo no lo voy a dejar»

Envuelta en denuncias por contrataciones irregulares y los alimentos no repartidos, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello envió un mensaje a simpatizantes que se congregaron en las últimas horas en Obelisco para dar una muestra de apoyo.

La funcionaria dijo que no va a dejar su cargo al tiempo que manifestó su apoyo al presidente Javier Milei. “No voy a renunciar. Vine acá por mi amigo y a mi amigo solo no lo voy a dejar”, manifestó.

«Estamos tocando todos los negocios y no se la bancan y me dicen que soy una inútil. La verdad que si ser inútil es no saber gestionar y no saber robar, entonces soy una inútil», sostuvo en una videollamada con el youtuber @HerreroLiberal, quien estaba presente en la muestra de apoyo y difundió el mensaje.

“Es muy difícil seguir adelante, pero no voy a abandonar. Primero porque vine acá para bancar a mi amigo, y a mi amigo solo no lo voy a dejar. Y segundo, porque creo que a la Argentina la cambiamos entre todos y sacando la mugre… y yo la voy a seguir sacando”, manifestó la ministra de Capital Humano.

“Yo son una de ustedes. Metí los pies en el barro y no los voy a sacar, hagan lo que me hagan. Ya estoy adentro y no voy a parar, porque pienso que si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena”, prosiguió la funcionaria y agregó: “A veces me meto en ministerios ajenos, pero la verdad que las mafias son peor de lo que yo pensaba”.