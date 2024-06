Docentes universitarios realizarán un paro de 48 horas

Ante la falta de respuesta del Gobierno a su reclamo por la caída del salario, los gremios universitarios llevarán adelante un nuevo paro nacional de 48 horas este martes 11 y miércoles 12.

La medida de fuerza fue convocada durante el pasado viernes en horas de la tarde, luego de un plenario en el que participaron los secretarios generales de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN).

Además, en la reunión también estuvieron presentes los sindicatos de base de todo el país para analizar la continuidad del plan de lucha que vienen llevando adelante desde el sector.

En este sentido, resolvieron organizar una movilización frente al Congreso de la Nación para manifestar “el absoluto rechazo a la Ley Bases y exigirle a los senadores y las senadoras que voten en contra”. La marcha se realizará el miércoles a partir de las 9 horas y se acoplará a la de la CTA, que se concentrará con el mismo fin.

Luego de realizar el anuncio, Daniel Ricci, el secretario general de la FEDUN, declaró: “Desde la multitudinaria marcha en la que todos los argentinos y las argentinas se expresaron en defensa de la Universidad Pública ya pasó más de un mes y aún no tuvimos ninguna respuesta del gobierno”. Y añadió: “En el último tiempo nuestros salarios siguen deteriorándose mes a mes, ya llevamos perdido más de un 60% de poder adquisitivo frente a la inflación y no vamos a seguir tolerando este deterioro y falta de respeto. Es por eso que convocamos a este paro de 48hs y, en caso de no tener respuesta, profundizaremos el plan de lucha y convocaremos a nuevas medidas de fuerza”.

Los gremios nucleados en el Frente Sindical de Universidades Nacionales esperaban que este jueves 6 de junio el Gobierno nacional les hiciera una propuesta que permitiera mejorar la situación salarial y ante la falta de ello decidieron avanzar con medidas de acción directa en la semana que comienza.