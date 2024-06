Aye Alfonso se convirtió en la ganadora de Factor X

Este lunes se llevó a cabo la final de Factor X España y la cantante paraguaya Aye Alfonso se convirtió en la más querida del público quien supo cautivar a la audiencia y sumar la mayor cantidad de votos. El jurado del programa estuvo compuesto por Lali Espósito, Vanessa Martin, Abraham Mateo y Willy Bárcenas. Más allá de su innegable talento vocal, la joven también se caracterizó por protagonizar varios cruces con los profesionales.

En el concurso la cantante paraguaya compitió contra otros siete participantes y eligió dos canciones muy conocidas para hacer en la final, cabe destacar que fue la única latina en llegar a esta instancia. Primero, cantó “Si nos dejan”, de José Alfredo Jiménez. Con respecto a esta interpretación, Abraham que fue su coach dentro del certamen le dijo: “Siempre me siento seguro escuchándote, me encanta que se haya mantenido firme en lo suyo con ganas de sorprender, de trabajar y sé que es una currante”.

Por su parte, Lali Espósito también la felicitó por su performance ya que aseguró que “hizo una canción de un estilo que le sienta bien”. Vanessa Martin la felicitó y le afirmó que así es como la quería ver.

Tras la devolución del jurado, la artista interpretó una estrofa de 13 Tuyutí para agradecer a los paraguayos que le apoyaron en donde se la escuchó entonando en guaraní. Por último, Aye interpretó Creo en mí, canción de la española Natalia Jiménez. Por esta presentación, Mateo le expresó: “De lo malo se saca algo bueno”, haciendo alusión a los enfrentamientos entre la joven y sus compañeros de jurado.

Willy Bárcenas le aconsejó que siempre “tiene que intentar mejorar”. Y Lali, pese a todos los cruces que tuvieron le dijo que “espera que se lleve lo que se vino a buscar”, y agregó: “Sos una súper cantante, te felicito”.

Finalmente, Aye Alfonso obtuvo la mayor cantidad de votos y ganó la oportunidad de firmar con Universal Music para seguir creciendo en su carrera artística.

Desde que puso un pie en el estudio, la cantante paraguaya protagonizó varios conflictos con Lali Espósito. Lejos de dar el brazo a torcer, la cantante argentina se le ha plantado y explicado las desventajas de la soberbia actitud que presenta ante ella y sus compañeros, lo cual no le ha gustado a la participante.

Por ejemplo, en su anteúltima presentación se dio uno de los cruces más fuerte. Es que a la hora de dar las devoluciones, la primero en hablar fue la jurado Vanesa Martín, quien tomó la palabra para dar una reflexión sobre la humildad, la cual señaló que le faltaba a la paraguaya. “Yo quiero decir que no hay ningún solo artista que sea grande que no haya pasado por muchos ‘no’ y adversidades. Cuando empezamos tenemos que tener una humildad muy bonita que se tiene que sostener en el tiempo, pero que a veces la fama te manipula o moldea. Yo solo te dije que no te salgas de tu esencia, tu alma, tu estilo, tu forma, tu folclore, porque Karol G hay solo una…”, explicó la artista española, quien le dejó en claro que veía “una Aye al borde de su identidad”.

Fue entonces que, cansada de la situación, Espósito tuvo que salir a hacerle frente en defensa de una de sus compañeras del jurado. “Yo siento que no te interesa para nada nuestra opinión porque no te hace sentir halagada, por eso lo voy a resumir”, expresó Lali ante la mirada atenta de la concursante, quien parecía no hacerle caso a sus dichos.

“Todos pasamos por adversidades, cada uno tiene la carrera que tiene por el esfuerzo que le pone y el trabajo que le pone. Estamos acá, siendo cuatro personas muy respetuosas, para decir lo que pensamos y nada de lo que decimos es destructivo. Me parece una falta de respeto que digas que somos personas destructivas. Somos cuatro artistas con mucho trabajo atrás”, continuó Espósito, quien luego le puso un freno al ver que Alfonso quería tomar la palabra para contestarle.

Ante la actitud de la competidora, agregó: “Somos muy respetuosos con cada persona que se paró ahí. Si no te gusta lo que opinamos… yo también respeto que a vos no te importe mi opinión o la de alguno de mis compañeros, pero quiero que sepas que viniste a un programa que es un talent show que se trata de una persona que canta y cuatro personas que, con la mejor de las ondas, dan su opinión”. Dejando en claro su visión, la integrante del jurado cerró: “Si tanto te molesta, quizás no era el lugar para que te presentes. Podés cantar y hacer una súper carrera igual. Eso es todo…”.

Tras escuchar la devolución, Aye aprovechó para tomar la palabra y señalarle que no entendía el motivo por el que se daba por aludida. Esto no le gustó nada a Lali, quien le volvió a poner los puntos en pleno programa: “Bueno, no te hagas la boluda tampoco”.

“¡Relajen amores! ¡Esto es un programa de TV y cada uno se expresa como siente y quiere!”, comenzó el posteo de la compositora argentina en la plataforma X (previamente conocida como Twitter). “Yo siempre digo lo que pienso con respeto, al igual que mis compañeros, ¡se puede ver en todos los que han pasado por ahí! Cada uno sabe y en la TV se ve todo, no pasa nada de nada”, continuó la artista.

Sosteniendo esa misma línea, añadió: “Gane quien gane, lo celebraremos como celebramos la oportunidad de disfrutar del talento de todos y de compartir esto con mis compañeros hermosos del jurado. Y festejaremos con quien se lleve el premio mayor en esta oportunidad. Nosotros acá estamos para aportar a quien lo quiere recibir y pasarla bien, nada más. Se viene la final, loco. Acá siempre con las mejores energía y amor”, cerro Lali su posteo.