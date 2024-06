Alianiello: «El proyecto de Ley de Bases es entreguista y condiciona al futuro del país»

La diputada nacional por Chubut Eugenia Alianiello (Frente de Todos) habló en AzM Radio sobre el tratamiento en el Congreso de la Nación de la nueva Ley de Bases, ratificó su oposición y tildó al proyecto de «entreguista».

«Pese a sus intenciones aceleradas de aprobar la Ley de Bases en el Senado, al Gobierno no le fue tan fácil obtener el dictamen. Recién el 13 será el tratamiento en el Senado y posteriormente volverá a Diputados con algunas modificaciones», destacó la legisladora.

Alianiello remarcó sus diferencias con el rumbo económico del gobierno de Javier Milei: «Hay cuestiones que no tienen el acompañamiento suficiente como para ser aprobadas. Desde nuestro bloque entendemos que no hay términos medios en cuanto a esta ley, que es muy entreguista y que ya está generando dificultades, como lo está haciendo a través del DNU 70/2023. No se pueden tomar a la ligera definiciones tan estructurales y que condicionan tanto al futuro del país».

Consultada sobre si la modificación del Impuesto a las Ganancias es un ítem no negociable para los legisladores de la región, Alianiello respondió: «Entiendo que no. Y espero que no. Por lo menos, las expresiones que he escuchado de senadores de la Patagonia van en ese sentido«.

«Creo que va a haber tiempo para el debate cuando el proyecto vuelva a Diputados. Cómo se va a votar es algo que ahora no podemos adivinar, pero sí creo que nuestro bloque más la izquierda, el socialismo y Natalia De la Sota son votos que irán en contra de la aprobación», vaticinó.