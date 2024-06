El oficialismo logró dictamen favorable para la Ley de Bases

Casi tres horas se extendió este miércoles el plenario que debatió la ley de Bases en el Senado. Desde las 15.33 el oficialismo retomó el cuarto intermedio de la semana pasada en el plenario de comisiones en busca de poder dictaminar el proyecto de ley Bases, pero ya en el arranque del encuentro el titular de la Comisión de Legislación General, Bartolomé Abdala, dejó entrever que no contaban con los números suficientes para poder dictaminar este miércoles pese a los cientos de cambios que introdujeron. Mientras tanto, continuaban extramuros las negociaciones. Lo cierto es que, promediando la tarde comenzó a circular para la firma el dictamen de La Libertad Avanza.

Cerca de las 19 se anunció un nuevo cuarto intermedio, sin precisar fecha. Mientras tanto, en la presidencia del Senado se encontraba una vez más el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos… para seguir negociando. Señal de que las firmas no estaban todavía. Pero finalmente cerca de las 20.30 hubo humo blanco. Y la confirmación vino desde Casa Rosada. El vocero presidencial lo anunció a través de su cuenta de X.

El oficialismo descontaba la posibilidad de alzarse con el dictamen de mayoría, contando con las firmas propias, más de la mayoría de los miembros del radicalismo. Según pudo saber este medio, al caer la tarde les faltaba conseguir las firmas de Pablo Daniel Blanco y Maximiliano Abad, pero confiaban en conseguirlo. Además de los radicales, tenían las firmas de la cordobesa Alejandra Vigo y la rionegrina Mónica Silva.

De hecho, el radical fueguino Pablo Daniel Blanco anunció su acompañamiento en su intervención de este miércoles en el plenario. Allí cargó duramente contra la ley, detallando todas sus objeciones, pero finalizó diciendo que “yo represento orgulloso a la UCR y también debo escuchar –más allá de que no sean de mi zona- a los gobernadores de mi partido y las necesidades que ellos manifiestan… Así que bueno, estos son parte de los fundamentos por los cuales yo voy a acompañar en general esta ley Bases, porque me veo obligado por razones esencialmente partidarias, porque si fuera por mi propia decisión no acompañaría”.

A lo largo de este miércoles se especulaba con que habría cuatro dictámenes: uno de La Libertad Avanza y sus aliados; otro de rechazo de Unión por la Patria; un tercero de Martín Lousteau y el último, del senador José María Carambia de Por Santa Cruz.

Precisamente este último anunció a través de una nota que le envió al titular de la Comisión de Legislación General, que teniendo en cuenta que el dictamen elaborado por el oficialismo no incluía ninguna de las propuestas que él había solicitado, y considerando que él estima que “algunas cuestiones específicas del proyecto deben mejorarse”, estaba trabajando en la elaboración de “un dictamen propio que se presentará oportunamente integrando el texto original con las propuestas de cambios, modificaciones y agregados que considero relevante hacer respecto del proyecto ley de Bases”.

Entre las últimas modificaciones a las que habría accedido el oficialismo, en Ganancias -que figura en el paquete fiscal- se aceptaría que los trabajadores de la Patagonia tributen diferente. Se incorporaría ahí un artículo donde se les permitiría a los empleados de esa región pagar una alícuota menor del impuesto. Sería del 22%.

Abdala sostuvo que “en la última sesión se ha debatido bastante, se ha seguido trabajando, hemos tenido bastantes sugerencias, expositores, concejos, muchas cosas han sido conformadas por esta comisión y por el mentor del proyecto que es el oficialismo, pero esta ley ya sufrió varios cambios de la media sanción en Diputados y creo que la cantidad de sugerencias que se han brindado con la creatividad sana de muchos senadores, esto habla de que estamos frente a una ley que indudablemente tiene la participación directa del Congreso. Esto no fue un mensaje de tipo dictatorial, sino todo lo contrario”.

“Se ha debatido, se ha hablado, se han escuchado las distintas sugerencias y es una ley que tiene mucha de la inteligencia de los que estamos acá presentes”, resaltó y comentó: “Se elaboró un borrador que fue consensuado por muchos de los bloques que se animaron a la elaboración de esta nueva ley, motivo por el cual, surgió un borrador que nos animamos a decir que lo vamos a hacer circular para la firma a los efectos de que este dictamen tenga la cantidad de firmas que exige la reglamentación para poder pasarla a sesión a esta ley que para el oficialismo es muy importante, necesaria. Le agradezco a los que nos acompañan”.